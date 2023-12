Hockey, ai War Pigs non riesce il colpaccio a Viareggio

Non finisce come si sperava il match della Libertas Hockey Forlì contro i Bad Boars di Viareggio. L’incontro parte con un sostanziale equilibrio, con Forlì che lascia spesso l’iniziativa ai padroni di casa, pur arginandone le folate offensive. A rompere lo stallo ci pensa poco dopo la metà del primo tempo una chiamata arbitrale piuttosto dubbia che regala ai padroni di casa la possibilità di giocarsi 2 minuti in superiorità numerica, vantaggio che i Bad Boars sfruttano per portarsi sull’1-0. Nel finale del primo tempo una disattenzione difensiva romagnola permette ai toscani di raddoppiare, e si va al riposo sul 2-0.

La seconda frazione inizia subito con un altro goal per i toscani, che sul 3-0 cominciano a chiudersi in difesa sfruttando le ripartenze; Forlì è costretta a rischiare, e nonostante un arbitraggio discutibile (6 a 1 il conteggio finale dei falli contro i romagnoli) riesce a riavvicinarsi subito dopo con Castagneri (assist di Ballarin). Il 3 a 1 scuote i WarPigs che cominciano a crederci, ma l’ulteriore fallo fischiato a Bernardoni consente l’ennesimo power play a Viareggio che porta alla quarta rete.

A nulla vale il 4-2 firmato dallo stesso Bernardoni su assist di Cimatti a 5 minuti dalla fine dell’incontro, anche a causa di un ultimo fallo che relega i forlivesi con un uomo in meno per i 2 minuti finali. Forlì mantiene così il secondo posto in classifica con un punto di vantaggio proprio su Viareggio e alle spalle di un Vicenza che ha già ampiamente dimostrato di essere di un’altra categoria, e che sarà ospite proprio al pattinodrono di via Ribolle sabato (incontro anticipato alle18). Sarà una vera e propria “missione impossibile”, ma è un dovere provarci.