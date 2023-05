Hockey, contro Montebelluna sfide al cardiopalma: in Gara 3 l'urlo liberatorio, Forlì accede alle semifinali

Dopo aver espugnato Montebelluna in Gara1, a Forlì si sperava di poter chiudere la serie nel match casalingo del sabato. Ha dovuto attendere Gara 3 per concretizzare il passaggio di turno, dopo esser finita ko in Gara 2. La compagine mercuriale accede alle seminali dopo aver vinto il match per 5-4 e sabato in via Ribolle incontrerà la corazzata Legnaro in Gara 1.

La sfida di Gara 2

Sin dalle prime battute Gara2 sembra una partita equilibrata, ma molto fallosa, con le penalità che fioccavano da entrambe le parti. Forlì cerca di prendere in mano le redini del gioco ed infatti a 12’10 dalla pausa è Stricker che da il disco a Bernardoni che a sua volta si invola verso la gabbia ed insacca. Il match rimane ruvido e veloce, e a metà del secondo tempo Bernardoni decide di ricambiare il favore a Stricker per la seconda rete romagnola. La partita sembra ormai indirizzata, invece qualche distrazione di troppo dei ragazzi di coach Frizzera regala a Merli la gioa della doppietta personale nel giro di un minuto. Tutto da rifare, si va all’overtime dove un discutibilissimo fallo viene fischiato a Mucchetti, al rientro del quale in mezzo alla confusione i Raiders chiudono le ostilità con Zanetti. Tutto da rifare, ci si gioca tutto in Gara3 il giorno successivo.

La sfida di Gara 3

Nella sfida decisiva è Montebelluna a partire a mille, mentre Forlì sembra aver accusato la stanchezza del giorno prima. I romagnoli resistono alle folate offensive venete e vanno addirittura in vantaggio a 11’32 dalla fine del tempo con Astolfi imbeccato da Stricker Montebelluna accusa il colpo, tant’è vero che dopo pochi minuti, per ben due volte la coppia Bernardoni-Stricker va a segno ed ancora a pochi minuti dalla sirena, Carli sfugge in velocità al proprio marcatore e sigla il 4-0 su assist di Sorrenti. Dopo diverse occasioni sprecate, a 5’29 dal termine del primo tempo, anche Montebelluna sporca il tabellino con Rocco su assist del fratello.

Nel secondo tempo i veneti scendono in campo tutt’altro che rassegnati, tanto che Zanetti accorcia subito le distanze, ma anche Forlì vuole evitare la rimonta degli avversari e a metà esatta del tempo è Sorrenti su assist di Cimatti a siglare il temporaneo 5-2. Ma col passare del tempo sale la pressione degli ospiti e per Forlì comincia a materializzarsi l’incubo di un finale simile a quello di gara2; nel giro di un paio di minuti prima Giopp e poi Merli riportano il match sul 5-4 facendo rabbrividire il pubblico di parte romagnola che immagina il finale un film già visto, ma per fortuna questa volta i titoli di coda sono diversi. Forlì accede alle semifinali.