Hockey, da Forlì a Buenos Aires per difendere i colori azzurri: la storia di Rebecca Carli

Anno pieno di soddisfazioni per Rebecca Carli e Libertas Hockey Forlì. Dopo la partecipazione agli europei di Valladolid a luglio, è arrivata anche la convocazione per i campionati mondiali di hockey inline in svolgimento in Argentina nell’ambito dei World Roller Games 2022. Grande felicità è stata espressa da parte della società forlivese, che sta raccogliendo i frutti del lavoro fatto in questi anni nel settore giovanile, in costante incremento nel numero dei tesserati. Le azzurrine partiranno sabato da Milano e inizieranno la loro avventura mondiale proprio contro le padrone di casa il giorno 1 novembre alle 18.30 italiane. Le altre squadre da affrontare saranno Brasile, Usa, Colombia e Namibia. Gli incontri potranno essere seguiti sulla piattaforma streaming https://www.worldskategames.tv/