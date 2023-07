Hockey, da Forlì a Charleroi in azzurro: tre giovani Warpigs convocati nelle nazionali junior agli Europei

Gradita conferma per l’hockey forlivese. Dopo l’exploit dell’anno scorso, i ragazzi dei coach Yahyaoui-Succi confermano il buon livello raggiunto dal loro gruppo ottenendo di nuovo 3 convocazioni agli europei 2023, una per ogni categoria junior presente. Si tratta della conferma in under19 di Diego Cimatti (a sinistra nella foto), classe 2005, che con i suoi compagni di nazionale dovrà vedersela dal 21 al 24 luglio nel girone con Belgio, Germania e la favorita Spagna, Michelangelo Carli, (al centro) classe 2007, il “veterano” del gruppo, visto che è alla sua terza partecipazione ad un europeo e che nella categoria under17 dovrà faticare non poco in un girone di ferro con Slovacchia e Francia, dal 26 al 30 luglio.

Infine un esordio: Caterina Folli, (a destra nella foto) faentina classe 2006 tesserata con l’hockey Imola ma che gioca stabilmente nella squadra U18 di Forlì già da due anni, che ha visto premiato il suo impegno con la convocazione in nazionale junior femminile. Per le ragazze il calendario prevede un girone all’italiana, quindi se la giocheranno dal 26 al 30 luglio con tutte le altre squadre in lizza (Gran Bretagna, Spagna, Belgio, Francia e Namibia, che pur non essendo un paese europeo è stato ammesso alla manifestazione). Ai giovani atleti un augurio di ben figurare e di poter essere di esempio ai più giovani per invogliarli a praticare sempre di più questo splendido sport. Tutti i risultati e la possibilità di vedere le partite in streaming sul sito https://wse.in-line.hockey/.