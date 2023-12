Hockey, Forlì batte una tosta Civitavecchia: con Vicenza divide la testa della classifica

Dopo una partita estremamente combattuta, la Libertas porta a casa il bottino pieno contro Civitavecchia, formazione ostica da affrontare con la quale

tradizionalmente i match non sono avari di emozioni. Enche stavolta il pronostico è stato ampiamente rispettato. L’incontro è iniziato con una fase di studio, in cui entrambe le compagini danno priorità alla fase difensiva, e i portieri sono stati impegnati con tiri da posizioni non impossibili. Il ritmo è cresciuto però in maniera costante, Forlì si è fatta pericolosa in qualche occasione dalle parti della porta Civitavecchiese, e i laziali dal canto loro hanno iniziato a pressare con maggiore costanza le partenze dei romagnoli. E’ proprio durante una faticosa uscita dal proprio slot che Forlì ha segnato la prima rete: Cimatti esce in balaustra, passa lungo a Carli, sfuggito al proprio marcatore con Civitavecchia sbilanciata in attacco, e goal in uno contro zero.

Ma la festa romagnola non è durata nemmeno un giro di lancette, tant’è che un azione a gestione familiare dei fratelli Tranquilli ha portatoil risultato in parità a ridosso del suono della sirena. La ripresa sembrava ricalcare il solco del primo tempo dove le azioni sono aumentate di intensità creando non pochi grattacapi ad entrambe i goalie, che iniziano a diventare protagonisti. Forlì ha resistito strenuamente anche ad un paio penalty killing, e a 14.05 dalla fine Bernardoni ha confezionato l’assist per Ballarin che da posizione centrale non ha sbagliato, riportando in vantaggio la Libertas. Civitavecchia ha provato il tutto per tutto, mettendo sotto assedio la porta forlivese, ma come nel match di andata ha trovato di fronte il “muro” Cipriano che si è esibito in un paio di miracoli, difendendo il risultato. Sono così arrivati tre punti molto importanti che hanno portato Forlì in testa alla classifica a braccetto con Vicenza. Il prossimo impegno sarà sull’ostico campo di Viareggio.