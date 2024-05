Hockey, Forlì compie l’impresa: batte Vicenza e va 1-0 nella serie playoff per la serie A

Una vera e propria impresa; non si può definire diversamente la vittoria di Forlì sulla super-corazzata Vicenza, che finora aveva letteralmente ammazzato campionato e coppa Italia di serie B, 20 vittorie su altrettanti incontri disputati, spesso con risultati molto larghi, e forse non serve ricordare che si tratta della

squadra che l’anno scorso ha visto il campionato di serie A. Si va ora a Vicenza per gara2 ed eventuale gara3; ovviamente sarà una battaglia dal primo all’ultimo

secondo, peggiorata dal fatto che Vicenza sarà costretta a vincerle entrambe per accedere alla serie A che era considerato l’obiettivo scontato fin da inizio campionato.

La partita

Si gioca a Bomporto per la indisponibilità del PalaRibolle, occupato da una gara di pattinaggio artistico; un campo piccolo, con un fondo in parquet, molto diverso dal campo di Forlì, ma che alla fine ha ostacolato in egual misura anche il Vicenza. Entrambe le formazioni che partono a mille con un ritmo altissimo fin dall’inizio del match. E’ Forlì a sorpresa a passare per prima con Bernardoni che innesca Mazzoni, dando il segnale che i WarPigs non staranno a guardare; ovviamente Vicenza fa subito capire che non è il caso di scherzare troppo, tant’è vero che Vendrame offre il puck a Frigo per pareggiare il conto e rimandare in

Romagna eventuali strani pensieri. La partita si fa ancora più intensa e Vendrame a 3’ 29 dalla fine del primo tempo decide di mandare in pausa i suoi con un po’ di tranquillità siglando il 2-1 e rievocando nei forlivesi l’incubo della Coppa Italia, dove dopo un iniziale vantaggio romagnolo si era poi arrivati ad una goleada veneta.

Inizia il secondo tempo e Forli continua ad essere aggressiva ed a non mollare mai, con un Cipriano in porta a dir poco monumentale; il campo piccolo comporta scontri e falli frequenti, al punto tale da indurre alla terza penalità Frigo che purtroppo per Vicenza costerà cara in termini di energie. Forlì ne approfitta nuovamente con il tandem Bernardoni- Mazzoni che pareggia il conto (2-2). Ma e’ presto per cantare vittoria, infatti dopo soli 5 minuti Pace serve il 3-2 a Centofante ed il sipario sembra voler iniziare a calare, ma la serata ha in serbo qualche sorpresa, ed infatti ci pensa ancora Bernardoni a fare rivivere emozioni speciali, infilando Frigo su assist di Capitan Guerzoni con un tiro da quasi meta’ campo.

Sembra impossibile ma mancano ancora quasi sette lunghissimi minuti, i più lunghi di sempre, che però i ragazzi di Coach Rizzoli (sua gran parte di questa vittoria) affrontano con grinta, senza mollare un centimetro e sfiorando addirittura il goal in un paio di occasioni; Vicenza comincia ad avvertire la stanchezza delle scarse rotazioni, e deve confrontarsi con Cipriano che erige un muro davanti alla gabbia di Forlì. Sono minuti da cardiopalma fino al fischio finale; è già un impresa aver costretto i vicentini a giocare il primo overtime della loro stagione, ma qui succede l’impossibile; anche in 3 contro 3 Forlì tiene bene il campo e addirittura Ballarin deposita in rete il disco della vittoria. Tripudio per i forlivesi che hanno giocato la partita perfetta, delusione evidente per i veneti che non si aspettavano certo una serata così.