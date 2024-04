Hockey, Forlì travolge Viareggio: ottimo inizio della serie playoff promozione

I War Pigs iniziano col botto. Si sperava di cominciare la serie playoff nel migliore dei modi, perché Viareggio quest’anno si è sempre dimostrata una squadra ostica da affrontare, ma il risultato è andato oltre le più rosee previsioni. I romagnoli iniziano molto concentrati, e si vede fin dalle prime battute. Viareggio come sempre inizia con una difesa a zona, pronti alle ripartenze, ma la partita si sblocca dopo neanche due minuti con Bernardoni, che dopo 3 minuti concede il bis; dopo 5 minuti siamo 2-0 Forlì. Ma la partita è appena iniziata, e i WarPigs sono in palla; prima Carli su un power play, poi una doppietta di Cimatti e ancora Bernardoni, stasera particolarmente ispirato, fanno sì che il primo tempo si chiuda 6-1 per i padroni di casa. Per gli ospiti un bel goal di Lilli smarcato alla perfezione da un passaggio di Bellini.

Il secondo tempo si apre sulla falsariga del primo, con Forlì che punta a controllare il match ma senza rinunciare a rendersi pericoloso; vanno ancora in goal Bernardoni e Astolfi con una doppietta (quest’ultimo rientrante da un infortunio) e il risultato finale diventa 9-1. Ottima prestazione quindi, ma Forlì farà bene a non pensare di avere la serie in pugno; sabato sera a Viareggio, su un campo che è sempre risultato ostico, i toscani si giocheranno la stagione, e i ragazzi di Rizzoli faranno bene a ripartire con la stessa concentrazione dimostrata sabato scorso se vorranno evitare lo spareggio, che nel caso si terrà al Palaribolle domenica alle ore 17.30