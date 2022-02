Hockey in line, larghe vittorie per la squadra senior in Serie B e per l’Under 16

Dopo i due meritati ma risicati successi ai rigori in serie B e under 18 della settimana scorsa, arrivano tre larghe vittorie per i “War Pigs”. I primi a scendere in campo sono gli atleti della serie B, che ospitano in via Ribolle i Corsari di Riccione; nell’annata in corso solo vittorie per Forlì, ma di misura (4-2 a Riccione in campionato e 6-5 a Forlì in coppa italia), per cui le attese sono per un incontro all’insegna dell’equilibrio. L’iniziale vantaggio dei Corsari conferma la sensazione, ma i forlivesi approfittano del primo power play per pareggiare e nel minuto successivo ribaltano il punteggio; la squadra di casa prende fiducia e comincia ad esprimere un bel gioco, terminando il primo tempo in vantaggio per 5 a 1.

Il secondo tempo vede i Corsari più determinati, nonostante un goal iniziale ancora di Forlì, ma il portiere Morri è in ottima serata e chiude tutti gli spazi, coadiuvato dai suoi compagni che continuano a giocare un’ottima partita fino a siglare il definitivo 9-1. Il largo vantaggio ha permesso a coach Rizzoli di dare spazio anche a Valentino Guerre, giovane under 16 forlivese cresciuto nel vivaio della Libertas. Da segnalare anche l’hat trick di Rossi, in grande serata, e il fatto che 5 atleti forlivesi abbiano “sporcato” il tabellino fra goal e assist. Forlivesi ora saldamente al quarto posto ma ancora in lizza per giocarsi le posizioni di vertice.

Domenica è la volta degli under 16, che incrociano le stecche con i Lepis Piacenza; è l’occasione per la “rivincita” dell’anno scorso, quando i piacentini avevano vinto di misura entrambi i match in cui alcune decisioni arbitrali erano state molto contestate dai romagnoli. Le linee forlivesi scendono in campo molto determinate, e fanno capire subito che stavolta non c’è storia; il primo tempo si conclude 4-0 per Forlì, la seconda frazione di gioco ricalca l’andamento della precedente e il risultato finale è un netto 9-0.

Nel secondo incontro Piacenza prova a spostare il baricentro nel campo forlivese, ma il portiere Perpignani fa buona guardia e Forlì appena può riparte e colpisce in contropiede; al termine del primo tempo il risultato è 5-0 a favore dei War Pigs, che alla fine, complice la stanchezza e forse un po’ di delusione che comincia a serpeggiare tra le linee dei Lepis, diventa un 16-1 che è un divario inaspettato e decisamente eccessivo rispetto all’impegno che comunque gli avversari hanno espresso in campo. Forlì ipoteca il primo posto in classifica, in attesa di terminare la fase regionale col recupero contro l’ Invicta Modena. Formazione: Perpignani (P), Guerre, Troiano, Carli M,. Carli R., Giulietti, Maioli, Lambertelli