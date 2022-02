Hockey in line, serie B e Elite under 18: per la Libertas solo vittorie di rigore

Due vittorie sudatissime nelle ultime due partite della Libertas Hockey Forlì; la prima vede i senior della serie B impegnati nel difficile campo di Modena per lo storico derby regionale che ha spesso riservato incontri equilibrati. I modenesi partono forte e segnano per primi, Forlì è brava a non mollare e restare attaccata all’incontro, nonostante il primo tempo si chiuda 3-2 per i padroni di casa.

Il secondo tempo si apre con una girandola di falli che riempiono le panche puniti, Forlì approfitta di un powerplay per pareggiare, ma è Modena che realizza il 4-3 a 3:32 dal termine e sembra ipotecare il risultato. I ragazzi di coach Rizzoli non si danno per vinti e riacciuffano il pareggio a 1:19 dal termine portando il match all’overtime, dove il risultato non si sblocca. Servono i rigori, i forlivesi non sbagliano niente, Bellantonio para un rigore a Modena e il match è dei romagnoli. Stesso epilogo ma con storia differente per i giovani under 18 di coach Yahyaoui; a Forlì arriva il Quanta Milano, primo in classifica e con i netti favori del pronostico. La partita appare fin dall’inizio molto equilibrata, con i romagnoli che giocano a viso aperto senza timori e addirittura passano in vantaggio con Cimatti in inferiorità numerica durante un “penalty killing”.

Il match prosegue in equilibrio ma Forlì comincia ad accusare la continua pressione dei lombardi che pareggiano in power play al termine del primo tempo. La seconda frazione di gioco ripropone lo stesso copione, Milano è più aggressiva ma fatica a concretizzare, Forlì cerca di giocare di contropiede, ma alla fine è il Quanta a realizzare il 2-1; Forlì chiama il time-out, si torna in pista e proprio dalla seconda linea che più aveva accusato il forcing lombardo arriva il goal del pareggio di Lamoratta. Anche in questo match l’overtime non riserva grosse sorprese; si va ai rigori dove i ragazzi di entrambe le squadre, complice anche la stanchezza e la pressione del momento, sbagliano 7 rigori per parte, fino a quando Cimatti finalmente realizza, pur dopo una valutazione arbitrale contestata dal Quanta che sosteneva il tocco del disco da parte del loro portiere prima del tiro.

Questa la formazione dei forlivesi con il positivo innesto di alcuni ragazzi dell’hockey Imola: Bellantonio (Portiere), Lanzoni (Portiere), Fineo, Troiano, Capelli, Guerre, Versari, Folli, Lamoratta, Carli, Bartolini, Cimatti (Capitano) Prossimo appuntamento sul difficile campo del Real Torino