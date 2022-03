Hockey in line serie B, Forlì blinda il quarto posto in classifica

Forlì blinda il quarto posto in classifica, battendo nella sedicesima giornata del campionato Hockey in line di serie B i Castelli Romani, penultimi in classifica. L’incontro appare segnato fin dall’inizio, i romagnoli scendono in pista determinati a dare un ritmo veloce all’incontro e riescono a segnare due goal con i primi due tiri verso la porta avversaria. La partita appare subito in discesa, gli ospiti però non si demoralizzano e a metà tempo riescono a passare con una pregevole “michigan” da dietro la porta forlivese. Il pallino del gioco resta però in mano ai War Pigs che segnano ancora con Stricker (3 goal e 2 assist per lui) e terminano il primo tempo sul 3-1.

Nella seconda parte di gioco continua il predominio romagnolo, gli ospiti cominciano ad accusare anche la stanchezza, complice un roster limitato, e coach Rizzoli ha modo di fare ruotare tutte le linee a disposizione. Da ricordare l’esordio assoluto in seria B di Gabriele Bartolini, under 18 e forlivese doc, che riesce anche a lasciare il segno e segnare il suo primo goal con la squadra senior. Il match continua in discesa per Forlì, che vince 10-2 e attende Civitavecchia per il prossimo incontro casalingo il 26 marzo. L'indomani sarà di nuovo una giornata all’insegna dell’hockey in line al pattinodromo di via Ribolle, con la U16 impegnata in due incontri (ore 10.00 e 12.00) contro l’Invicta Modena, e i giovanissimi forlivesi della U12 in campo con la squadra dell’Ice Inline Imola contro Bomporto (ore 13.30 e 15.30).