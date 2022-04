Hockey: in serie b “steccata” la prima di playoff, ma l'under18 mantiene l’imbattibilità casalinga

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

Gioie e dolori per l’hockey forlivese; la serie B, abbinata all’Invicta Modena nella serie di playoff per la promozione in serie A, non riesce a trovare una grande serata e su un campo ostico come quello di Modena subisce una sconfitta per 5-3. La partita inizia bene per Forlì, che segna per prima, poi qualche decisione arbitrale piuttosto discutibile e il seguente calo di concentrazione portano Modena in vantaggio 4-1. Forlì cerca il recupero, si porta sul 4-3 ma quando sembra che la rimonta sia a portata di mano, Modena sigla il 5-3 chiudendo di fatto l’incontro. Secondo incontro di playoff da dentro o fuori sabato 23 alle 19 in via Ribolle, eventuale terza la sera successiva sempre a Forlì Under 18 Ulteriore successo casalingo per i giovani WarPigs under 18, che mantengono l’imbattibilità casalinga per questo anno sportivo, visto che i prossimi e ultimi due incontri saranno entrambi in trasferta; un risultato su cui alla vigilia del campionato nessuno avrebbe sperato. Ospiti dei forlivesi gli Warriors di Ferrara, formazione composta in larga parte da atleti di S.Benedetto del Tronto, coi quali ci sono collaborazioni sportive già da diversi anni. Le due squadre si conoscono molto bene, e forse per questo la partita parte lentamente, con le squadre attente a non commettere errori. Rompe il ghiaccio Ferrara, con un goal di Funari, atleta che milita in serie B proprio a Forlì; la risposta di Forlì non si fa attendere, e in un successivo power play Cimatti pareggia su assist di Carli M. Nel secondo tempo le squadre si affrontano a viso aperto, con continui cambi di fronte, Forlì spreca molto ma Ferrara non ne approfitta. Anche l’overtime non cambia la situazione, e si arriva così ai rigori dove Cimatti segna e Bellantonio chiude tutti gli spazi mantenendo inviolata la porta forlivese.