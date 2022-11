Hockey, la Libertas Forlì impatta contro il muro di Legnano: il ko arriva dopo una buona prova

Inizia con una sconfitta l'annata dell'hockey forlivese. La Libertas ha affrontato subito la temibile Legnaro in casa, non proprio un inizio dei più semplici. Pronti, via e Legnaro è in vantaggio; dopo 1:15 all’inizio Forlì è già costretta ad inseguire. La Libertas ha inserito nel roster diversi nuovi elementi quest’anno, ed è proprio da un esordiente, Michelangelo Carli, under 16 del vivaio forlivese all’esordio con la squadra senior in serie B, che arriva il goal del pareggio. Il tutto nel giro di 3 minuti.

L’incontro è piacevole, le squadre giocano a viso aperto con continui cambi di fronte; Forlì arriva spesso al tiro ma il portiere avversario non concede nulla. A 4:36 dalla fine dell’incontro Legnaro segna il 2-1; Forlì prova a togliere il portiere, prova disperatamente l’assalto finale ma la diga difensiva avversaria tiene e non c’è più tempo. Forlì perde 2-1 ma con una buona prova d’insieme che lascia ben sperare per i prossimi incontri. Il prossimo incontro sarà un’ostica trasferta sabato sul campo di Montebelluna.