Hockey, playoff serie B: buona la prima, Forlì vince a Montebelluna

Buona la prima, Forlì vince a Montebelluna, ma il risultato finale (2-1 per i romagnoli) non deve trarre in inganno. Si è trattato infatti di una partita equilibratissima, in rigoroso stile playoff. Forlì come spesso in questo campionato non parte fortissimo, e dopo una fase iniziale di studio Montebelluna approfitta di uno svarione difensivo romagnolo che lascia Broch solo davanti a Bellantonio; 1-0 per i veneti e il match per Forlì si fa in salita. La partita prosegue con occasioni da ambo le parti, i Raiders potrebbero passare ancora ma Bellantonio in stato di grazia e due pali dicono di no; si arriva così a metà del secondo tempo quando un lungo e potente assist di Cimatti viene abilmente deviato in porta da Stricker per il pareggio. La partita si accende, cominciano a volare colpi più o meno proibiti, la coppia arbitrale lascia molto correre, e Montebelluna cerca di approfittarne, ma è ancora Cimatti, che sfruttando una bella uscita veloce da dietro porta che coinvolge tutta la linea, a 3’05 dal termine su imbeccata di Mucchetti, mette il sigillo finale. Si va a garadue a Forlì, programmata per sabato alle 19,30: alla Libertas sarà vietato rilassarsi per avere ragione di questo Montebelluna ed evitare il rischio di gara3; quest’ultima, in caso di necessità, si giocherà domenica a Riccione, vista la non disponibilità dell’impianto di via Ribolle.