Hockey, semifinale playoff serie B: tanti rimpianti per Forlì, Gara 1 va a Legnaro

Se ne va inesorabilmente la prima chance di semifinale playoff, un’occasione buttata via, con troppe distrazioni che in una gara di tale importanza purtroppo si pagano care. Gli ospiti partono subito alla grande e dopo nemmeno un minuto Masiero al primo tiro insacca alle spalle di Bellantonio. Arriva però subito la replica forlivese con la solita intesa Bernardoni- Stricker che pareggia il conto (1-1). Legnaro appare più determinata e cinica, la reazione romagnola non basta e dopo pochi minuti, prima nuovamente Masiero e poi Zanon riescono a segnare con delle azioni non proprio irresistibili ma efficaci per gli ospiti, Forlì stavolta accusa il colpo, perde lucidità e a pochi secondi dalla pausa arriva il 4-1 dei veneti in powerplay ad opera di Pietrobon. Nel secondo tempo, come già successo in altre occasioni, i romagnoli entrano con un altro piglio, quello di chi non ha più nulla da perdere, e per parte della ripresa riescono anche a dominare il gioco.

E così a 10’05 dal termine Forlì accorcia le distanze con Guerzoni che approfitta di un parapiglia davanti alla porta, e dopo neanche un minuto è Cimatti che riapre definitivamente il match. Col risultato di 4-3 per gli ospiti, negli ultimi minuti coach Frizzera tenta il tutto per tutto togliendo anche il portiere per l’uomo in più di movimento nel tentativo di ottenere il pareggio , ma un disco beffardo arriva sulla stecca di Zanette che chiude gara 1 col risultato di 5-3. Tanti rimpianti per una gara non impossibile da portare a casa, anche se Legnaro è senz’altro una formazione veloce e con un buon tasso tecnico. Forlì ha commesso troppi errori e distrazioni che in un match dei playoff non si possono concedere. Gara 2 si svolgerà a Legnaro sabato prossimo, con eventuale gara 3 il giorno successivo sempre in veneto, ma ai War Pigs servirà una vera e propria impresa.