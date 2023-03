Hockey serie B, altra sconfitta di misura per la Libertas

Ancora una volta purtroppo, una sconfitta di misura. Al di là del merito che va sicuramente riconosciuto agli avversari, che già all’andata avevano espugnato il PalaRibolle col minimo scarto, anche questa volta i romagnoli, dopo un primo tempo non dei migliori, iniziano a macinare gioco quando ormai è tardi. Per gran parte del primo tempo la partita la fanno i padroni di casa con Forlì che insegue in maniera confusa; infatti, dopo ripetuti tentativi di andare a rete, è Stefani a 2’36 dalla prima sirena che insacca inesorabilmente. Passano solo pochi secondi ed è Lepore a raddoppiare, per Forlì pare già buio totale. Inizia il secondo tempo, ed i forlivesi sembrano essere scesi in campo con un altro piglio, quello giusto, tant’ è che a 14’49 dal termine, Astolfi spara in porta, Pompanin non riesce a trattenere e Bernardoni insacca per il 2-1.

Ma passano solo pochi minuti e Valentini approfitta di un powerplay per riallungare le distanze; il tira-molla non è finito e a 9’22 dal termine Guerzoni riaprire nuovamente il match. La partita diventa spigolosa, Guerzoni nuovamente riporta il risultato in parità, ma francamente si fa fatica a capire alcune decisioni arbitrali, tra cui un gol annullato e una serie di falli fischiati contro i War Pigs. Comunque sia, dopo l’ennesimo fallo fischiato a favore dei padroni di casa, Valentini, ormai specialista dei powerplay, insacca per il 4-3 finale. Finale di partita col solito assalto alla porta di Civitavecchia ma i laziali difendono bene, Forlì non ci crede e rischia di subire un altro goal in empty net. Forlì ora al quarto posto in classifica, superata anche da Viareggio; prossimo match in programma sabato al PalaRibolle alle 19.30 contro Montebelluna.