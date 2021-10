Hockey serie B, buona la prima per la Libertas Forlì: battuta una Modena tutt'altro che arrendevole

Pirma giornata di serie B e prima vittoria per la Libertas Hockey Forlì contro l'Invicta Modena. Match non scontato nonostante il punteggio, con gli emiliani che si sono resi pericolosi e non hanno mollato per tutto l'incontro. Il match si apre con un sostanziale equilibrio fino al terzo minuto, quando un fallo di Modena manda Forlì in vantaggio numerico per due minuti, e conseguente vantaggio grazie al goal di Stricker.

Modena cerca di rifarsi sotto, usufruisce di un power play, ma non riesce ad approfittarne, anzi, è Carboncini che rischia di segnare con un velocissimo contropiede; il goal è comunque solo rinviato di qualche minuto, sempre con Carbonicini su assist di Stricker. Modena non si dà per vinta, e più volte si avvicina al goal ma il giovane portiere Bellantonio è in ottima serata e non concede nulla. Il secondo tempo vede Forlì più fallosa contro i veloci modenesi, che però non approfittano dei power play loro concessi, e Stricker sigla il terzo goal a metà tempo. L'incontro si chiude 3-0 per i War Pigs; prossimo appuntamento casalingo il 30 ottobre alle 19,30 contro i Mammuth Roma.