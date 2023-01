Hockey serie B, esordio casalingo con vittoria per Forlì contro una ostica Viareggio

La Libertas Hockey comincia nel migliore dei modi il campionato di serie B vincendo 3-2 contro l’ostica e mai doma Viareggio. Grande partita dei War Pigs che hanno dimostrato carattere e grinta da vendere, ribaltando il risultato che li aveva visti sotto 2-1 alla fine del primo tempo. Partenza non delle migliori, ma al 15.26 un tiro incredibile dalla propria difesa di Pazzaglia, che approfitta della confusione di un cambio di linee, si insacca nelle rete dei Toscani.

Viareggio non si abbatte e continua a macinare gioco fino a raggiungere il pareggio con Podda ed a poco meno di nove minuti dal termine del primo tempo si porta addirittura in vantaggio con Bellini ben servito da Podda. I ragazzi di Frizzera non sembrano accusare il colpo, e cercano la rete più volte con Stricker e le incursioni di Carli e Cimatti.

La prima parte del secondo tempo vede il Forlì in costante pressione, anche se le iniziative avversarie da controllare non sono poche, ma deve passare la metà del tempo perché succeda qualcosa, quando Bernardoni imbecca Yahya, lasciato solo dagli avversari che non ci pensa due volte ad insaccare. Passano poco più di tre minuti e nuovamente Bernardoni, uno dei migliori in campo, gira dietro la porta e si inventa un tiro-passaggio che con una deviazione si insacca in porta sorprendendo tutti.

Da qui alla fine Forlì cerca e riesce a gestire il vantaggio, nonostante un assedio finale dei viareggini che, forti di un powerplay ad 1.30 dalla fine, fanno uscire il portiere e cercano il pareggio in 5 contro 3. Forlì resiste, grazie anche ad una prova esaltante e di alto livello del giovane portiere Bell’Antonio, portando a casa i 3 punti. Sabato prossimo prima trasferta a Roma contro i Mammuth.