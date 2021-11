Hockey serie B, Forlì imbattuta dopo 3 turni di campionato

Dopo l'esordio vincente nel derby casalingo con Modena, Forlì continua a vincere e rimane nelle prime posizioni del campionato di serie B di Hockey in line. Il secondo turno ha visto i forlivesi impegnati nell'altro derby di stagione sul campo di Riccione. Forlì partiva favorita, ma i Corsari hanno fanno buona guardia, con la partita rimasta in equilibrio fino a 6 minuti dalla fine del primo tempo, quando Guerzoni è riuscito a rompere il ghiaccio. Forlì ha insistito, provando a spingere e trovando il secondo goal prima della fine del primo tempo con Yahyaoui. Nella ripresa Riccione è entrata col piglio di chi non ha più nulla da perdere e la partita si è fatta più spigolosa, ma comunque corretta. Durante un power-play Forlì ha segnato il terzo goal con Rossi servito sotto porta da Stricker.

Partita finita? Tutt'altro. Forlì ha allentato la presa e Riccione ha segnato ad un minuto dalla fine 2 goal in 15 secondi, togliendo il portiere e cercando disperatamente il pareggio con l'uomo di movimento in più. I ragazzi di Rizzoli hanno resistito, segnando con Pazzaglia il quarto goal in empty net; 4 a 2 il risultato finale. Molto più agevole il match successivo in casa contro i Mammuth Roma: l'incontro si preannunciava in discesa per Forlì che in effetti ha mandato a referto ben 10 giocatori del roster vincendo 11-1.

Da segnalare l'esordio in serie B del classe 2006 Gabriele Troiano, giovane under 16 del vivaio forlivese, e la prestazione maiuscola di Maicol Bagattoni, altro forlivese doc che non si accontenta di realizzare i primi punti in serie B ma corona la sua prestazione con 3 goal e un assist risultando il miglior marcatore dei romagnoli. Prossimo impegno il 7 novembre alle 15,30 sul difficile campo della capolista Tergeste Trieste (partita visibile sul canale Youtube della squadra). Per rivedere l'hockey giocato in via Ribolle si dovrà attendere il 20 novembre per l'incontro con Legnaro (inizio alle 19.30)