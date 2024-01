Hockey serie B, Forlì in finale di Coppa Italia: sfiderà la "super corazzata" Vicenza

La Libertas Hockey Forlì approda alla finale di coppa Italia di serie B dopo una convincente vittoria su Viareggio. I toscani si presentano in Romagna con una rosa estremamente ridotta (6 esterni + 1 portiere) e ovviamente si piazzano a zona, lasciando fin da subito l’iniziativa ai padroni di casa. Forlì ha già dimostrato in altre occasioni di non gradire particolarmente l’attacco alla zona, ma in questa occasione i ragazzi di coach Rizzoli riescono a far girare il disco con continuità e senza errori; allo stesso tempo però non riescono a concretizzare i loro sforzi fino a quando, a 2:30 dall’intervallo, Ballarin taglia lo slot con un passaggio destinato a Guerzoni che tira al volo e insacca l’1-0.

Ci si aspetta un cambio di strategia da Viareggio, che non può più permettersi di difendere il risultato, ma anche nel secondo tempo i toscani continuano a lasciare il disco ai romagnoli, sperando nelle ripartenze; la tattica sembra funzionare in qualche occasione, ma Forlì riesce sempre a coprire la difesa e il portiere forlivese Bellantonio non si fa sorprendere. A metà del secondo tempo i WarPigs mettono l’ipoteca sul risultato finale; Troiano, imbeccato da Cimatti, conclude a rete per il 2-0 con poco più di 7 minuti ancora da giocare.

La partita prende un altro ritmo, Viareggio non può più permettersi si aspettare e si gioca a viso aperto, ma le 3 linee forlivesi hanno sicuramente più da spendere, e arriva così il terzo goal romagnolo con Ballarin servito da Bernardoni. Forlì approda così in finale dove troverà Vicenza, vincente su Civitavecchia per 12-1. Una “mission impossible” che se non altro i WarPigs potranno affrontare con la spregiudicatezza di chi non ha nulla da perdere.