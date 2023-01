Hockey serie B, Forlì incassa la seconda vittoria: espugnata Roma

Prima vittoria esterna di campionato per la Libertas Hockey. I forlivesi escono vincenti dallo storicamente ostico campo di Roma con la netta vittoria per 10-2 contro i Mammuth. Il primo tempo vede i ragazzi di coach Frizzera faticare non poco nel tenere il possesso del disco e bisogna attendere un po’ per vedere qualche azione ben manovrata, dal canto loro i Mammuth cercano di sfruttare il terreno “amico” tenendo impegnato Morri.

Ma è proprio il Forlì che con Cimatti (autore di una doppietta) imbeccato da Pazzaglia porta avanti i suoi. Dopo soli 5 minuti arriva il raddoppio di Bernardoni (3 reti ed un assist per lui stasera) in azione solitaria che porta i Romagnoli sul 2-0, ma a poco meno di due minuti dal termine del primo tempo i romani accorciano le distanze con Rossi.

Il secondo tempo vede un continuo crescere dei forlivesi sempre più padroni del campo e del gioco e poco dopo la metà della ripresa finisce di fatto la partita. Per Forli vanno a segno anche Yahya, Guerzoni, Sorrenti, Carli e Bagattoni. Buona prova anche per i portieri Bellantonio e Morri che si sono alternati a difesa della gabbia. Sabato prossimo Forlì ospita il Civitavecchia.