Hockey serie B, Forlì mai in partita: la lunga trasferta sorride al Civitavecchia

Brutta sconfitta per la Libertas Hockey Forlì che di fronte al pubblico amico cede per 3-4 agli Snipers Civitavecchia. A dire il vero i ragazzi di coach Frizzera erano partiti abbastanza bene, abbozzando qualche buona trama e mantenendo più possesso, purtroppo sterile, del disco, ma inaspettatamente a passare in vantaggio è stato il Civitavecchia. La reazione che ci si aspetta da parte dei forlivesi non è arrivata e manco a dirlo i laziali hanno calato il raddoppio. Nel finale del primo tempo i padroni di casa rsono riusciti ad accorciare in power play con Sorrenti.

Ad inizio del secondo tempo, è arrivato il terzo gol del Civitavecchia. Forlì ha continuato a macinare gioco, ma con azioni prevedibili. Carli ha accorciato le distanze, ma raramente il portiere ospite è stato impegnato con azioni pericolose. Nel finale è uscito Bellantonio ed in empty net Valentini e soci hanno chiuso il match. A nulla vale l’ultimo goal romagnolo che ha sancito il 3-4 finale. Civitavecchia sicuramente è apparsa come una squadra più rodata, per Forlì le potenzialità ci sono tutte: l'auspicio è che con il tempo arrivi l’amalgama che sabato scorso non si è visto. Il prossimo incontro sarà la ostica trasferta di Montebelluna.