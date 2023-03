Hockey serie B, Forlì vince anche con Roma e rimane al terzo posto in classifica

Altra importante vittoria domenica sera per la Libertas Forlì contro la compagine romana dei Mammuth. La partita inizia con un po’ di ritardo, e le due formazioni cercano da subito di studiarsi e di capire il sistema migliore per affondare il colpo; WarPigs molto guardinghi mentre i Mammuth sono molto attenti a non concedere troppi spazi ai romagnoli, tant’è vero che bisogna aspettare oltre la metà del primo tempo per avere il primo sussulto, quando Funari imbecca Sorrenti per l’uno a zero. Passano solo pochi minuti e Forlì colpisce ancora, prima con Cimatti e poi con Stricker che sfodera una doppietta nello stesso cambio, dando subito un’impronta al match.

Coach Frizzera decide di girare a tre linee complete per tutta la partita, ed in terza schiera addirittura quattro componenti della formazione U18 che riescono a regalare più di un emozione al pubblico; proprio uno di loro, Gabriele Troiano, a 12’30 dalla fine porta Forlì sul 5-0. I Mammut, che comunque disputano un match più che dignitoso, faticano a trattenere gli attacchi dei padroni di casa che nel finale, prima con Sorrenti e poi con Cimatti, mettono fine alla disputa.

Da segnalare anche l’ottima prestazione del giovane secondo portiere Francesco Tassinari, di solito giocatore di movimento ma che, messo a protezione della gabbia per tutto il secondo tempo, riesce a sventare diverse occasioni degli ospiti e portare a casa lo shoot-out. Prossimo appuntamento per i forlivesi a casa della capolista Civitavecchia.