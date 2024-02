Hockey serie B, i WarPigs regolano gli Snipers e restano in scia a Vicenza

Un bell’incontro, emozionante e spettacolare come spesso è successo negli ultimi anni tra Forlì e Civitavecchia; anche stavolta, per la terza volta quest’anno, il successo è dei romagnoli, ma il match è stato più equilibrato di quanto non dica il punteggio finale L’intensità di gioco è molto elevata fin dalle prime battute; sono gli ospiti ad andare in vantaggio con Bernardo Meconi che sfugge al controllo del difensore e al termine di un coast-to-coast gela il goalie romagnolo Cipriano dopo 5 minuti di gioco. I padroni di casa non subiscono più di tanto il contraccolpo e subito dopo pareggiano i conti con una bella azione Guerre – Carli; passano sette minuti e i ragazzi di coach Rizzoli passano in vantaggio con Castagneri assistito sotto porta da Bernardoni (2-1).

La partita sembra prendere la giusta direzione a favore dei padroni di casa ma a 4’44 dalla fine del tempo e’ Mandolfo a ristabilire la parità. Inizia il secondo tempo ma il copione resta lo stesso, con le squadre che giocano a viso aperto e continui capovolgimenti di fronte. A 14.30 dal termine Castagneri pensa bene di ricambiare il favore e lancia Bernardoni che arriva a tu per tu con Pompanin ed insacca per il vantaggio romagnolo. Sul 3-2 Civitavecchia aumenta la pressione difensiva, Mucchetti e De Fazi si scambiano qualche “cortesia” e vanno entrambi in panca puniti; poco dopo Ballarin decide di lanciarsi da solo in uno slalom speciale per tutto il campo, portandosi a spasso un difensore avversario e depositando in rete il goal più bello della serata dopo aver scartato anche il portiere.

I romani alla fine inseriscono l’uomo di movimento in più, ma a pochi secondi dal fischio finale Bernardoni chiude le rivalità con un goal a porta vuota per il 5-2 finale. Bella prestazione dei WarPigs che mantengono il secondo posto sulla scia di Vicenza, con cui i forlivesi si giocheranno in data 11 febbraio la finale di Coppa Italia di serie B a Padova; il prossimo incontro casalingo sarà invece contro l’altra pretendente al secondo posto Viareggio il giorno 17 febbraio alle 19.30.