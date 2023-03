Hockey Serie B, la Libertas batte in casa Montebelluna e blinda il quarto posto

Tre punti importanti per la fiducia e per la classifica quelli conquistati dai WarPigs nel big match contro i Raiders Montebelluna. Era una partita attesissima e per questo è iniziata un po’ in sordina, con molto tatticismo da parte di entrambe le squadre e solamente qualche sporadica occasione da rete nel corso di quasi tutto il primo tempo, durante il quale nemmeno l’occasione di un powerplay a favore dei veneti riesce a concretizzarsi in gol. Bisogna aspettare quasi lo scadere della prima frazione del gioco per vedere in disco entrare in rete, quando a 26” dal fischio, Rocco imbecca Mazzarol che con una pregevole azione solitaria beffa tutta la retroguardia romagnola per l’uno a zero.

Come capitato spesso quest’anno, il primo tempo del Forlì lascia ampi spazi per alcune riflessioni, ma la Libertas del secondo tempo cambia marcia e dopo neanche due minuti dall’inizio della ripresa, Bernardoni spara davanti alla porta dove Sorrenti è pronto a deviare in rete. I padroni di casa prendono fiducia e combattono a denti stretti su ogni disco ma nemmeno i veneti mollano nulla, e si comincia a vedere una partita veloce e combattuta a viso aperto; a circa metà tempo è nuovamente Bernardoni che tira, e su respinta Cimatti è bravo ad insaccare.

Il match scende lentamente verso i titoli di coda, ma c’è ancora spazio per qualche emozione, prima a 2”45 dal termine con Mazzoni che con un assist impeccabile imbecca nuovamente Sorrenti per il 3-1 ed infine con Stricker che in empty net mette fine alle ostilità. Un buon Forlì che soprattutto nel secondo tempo si è dimostrato in crescita, ma servirà alzare ancor di più l’asticella per ambire a prestazioni di livello. Prossimo appuntamento ancora a Forlì contro la capolista Legnaro.