Hockey serie B, non riesce l’impresa: i War Pigs eliminati in semifinale

Forlì ci prova, ma non basta. Dopo la sconfitta rocambolesca in Gara 1, vincerne due a Torre Pellice, la seconda forza del campionato, era piuttosto complicato. Due gare all’insegna dell’equilibrio (3-2 all’overtime e 5-3 in Piemonte) ma nelle quali Torre Pellice ha dimostrato di avere un organico più completo e ha meritato il passaggio di turno.

Gara 1

Trascinata dal pubblico, che con Modena era stato il sesto uomo in campo, Forlì parte sulle ali dell’entusiasmo e nel primo tempo va in vantaggio 2-0 con i soliti Carboncini e Stricker, ma nel secondo tempo Torre Pellice segna a 2:46 dal termine e, dopo aver tolto il portiere, pareggia a 36 secondi dalla fine, per vincerla definitivamente ai supplementari 3-2.

Gara 2

Torre Pellice vuole chiuderla subito, e va in vantaggio subito, Forlì non molla e a metà del secondo tempo è ancora perfetto equilibrio (3-3). Anche qui alla lunga le maggiori rotazioni dei piemontesi si fanno sentire, e Forlì subisce prima il 4-3 e nel finale in empty net il quinto goal.

Under 14

Impresa dei giovanissimi forlivesi “aggregati” ai Corsari Riccione, che a Torino, contro i favori del pronostico, riescono a passare il turno di playoff. Sconfitti alla prima partita 4-2 (goal di Brunetti e Valtancoli), i romagnoli portano a casa la seconda 2-1 con doppietta di Landi, che sigla anche il match-point del mini-match di spareggio. Prossimo avversario i Ghosts Padova, primi classificati del girone veneto. Questi i forlivesi in campo: Alessio Perpignani (portiere), Lorenzo Landi, Luca Valtancoli, Marco Bellantonio e Massimo Troiano.