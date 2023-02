Hockey serie B, pronostico rispettato: i “lupi” non impensieriscono la Libertas

Altri tre punti importanti quelli conquistati dalla Libertas Forlì contro Piacenza. In via Ribolle i romagnoli partono un po’ incerti, cercano di costruire azioni ma non riescono a trovare l’incisività necessaria per creare grossi problemi ed impensierire gli avversari; col passare del tempo però, i padroni di casa si fanno vedere sempre di più nelle vicinanze della porta piacentina ed è a 2’38 dal termine della prima frazione di gioco che Sorrenti su assist di Bernardoni insacca per l’ 1 - 0 dei forlivesi. Inizia il secondo tempo e dopo soltanto pochi secondi dal fischio, Bernardoni devia in porta al volo una botta di Funari per il 2-0 dei padroni di casa, la partita si innervosisce e Forlì macina gioco ma fatica a trovare la giusta conclusione per chiudere il match.

Coach Frizzera continua comunque a far girare tutte le sue linee, inclusa una tutta “green” con solo atleti della selezione under18, e un esordiente assoluto, Niccolò Rossi, che addirittura riesce a segnare un goal di rimbalzo, poi annullato per presunta carica sul portiere ospite. Bisogna così aspettare i minuti finali, quando Guerzoni a 3’04 dal termine delle ostilità insacca per il 3-0 dei romagnoli. Piacenza però non ci sta e decide di rovinare la festa ai ragazzi di coach Frizzera , e dopo soli 6 secondi Fadini riesce ad insaccare la prima rete degli emiliani. Negli ultimi minuti di gioco poi c’è gloria anche per Astolfi che chiude di fatto il match sul 4-1 In classifica War Pigs ancora terzi, con la prossima giornata, ultima del girone di andata, da disputare a Roma contro i Castelli Romani.