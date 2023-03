Hockey serie B, sconfitta all’overtime a Viareggio per la Libertas Forlì

La Libertas Hockey Forlì torna da Viareggio con un solo punto ottenuto all’overtime. Un vero peccato, anche se ad onor del vero Viareggio non ha sicuramente demeritato la vittoria. La partita inizia subito a ritmi elevati da parte dei Bad Boars mentre Forlì cerca di prendere confidenza con la pista di gioco e per più di mezzo tempo è una passerella di occasioni per entrambe le formazioni; Viareggio sembra avere qualcosa in più nelle gambe ed a 6’10 dalla pausa è Podda a servire il puck a Lilli per l’ 1-0.

I romagnoli però non sembrano accusare più di tanto il colpo e dopo pochi minuti pareggiano i conti con Mazzoni servito da Carli. Il secondo tempo inizia con un po’ di nervosismo ed una serie di falli da entrambe le parti, ma è Sorrenti (assist di Cimatti) a portare inaspettatamente in vantaggio i bianco-blu; purtroppo però, la gioia dei ragazzi di coach Frizzera dura poco , perché a 9’17 dal termine Cecchi riporta il match in parità. La partita cresce di intensità ed a poco di tre minuti dalla fine è Bernardoni su assist di Cimatti a dare l’illusione provvisoria di poter portare a casa tre punti, ma, neanche a dirlo, ad un minuto e 16” dalla fine è nuovamente Lilli a rimettere il match in situazione di parità.

Si va all’overtime, Forlì rimane più chiusa e fatica ad uscire dalla propria area ed è così che Bellini a 2’34 dal termine chiude definitivamente l’incontro a favore del padroni di casa. Bella partita dei forlivesi, peccato per avere lasciato due punti che avrebbero fatto comodo per la classifica. Prossimo incontro casalingo sabato alle 19.30 al PalaRibolle.