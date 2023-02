Hockey serie b, sconfitta onorevole sul difficile campo di Legnaro

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

Nonostante tutto. Verrebbe proprio da commentare così il big match di sabato scorso tra Fox Legnaro e Libertas Forlì, perché nonostante si giocasse in casa di una delle favorite in assoluto per il campionato, nonostante ancora una volta i War Pigs fossero a roster ridotto ( 6 i titolari assenti), possiamo tranquillamente affermare che la prestazione, anche se molto difensiva, da parte dei romagnoli c’è stata. Partita molto veloce, e nonostante gli assidui attacchi da parte del Legnaro, la diga difensiva di Forlì permette di mantenere la porta inviolata fino a 4’22 dal termine del primo tempo, quando Daniele Carron infila l’ 1-0 in powerplay. Subito dopo,ad 1’51 dal riposo, Carretta segna il secondo goal per i padroni di casa e fa capire che potrebbe essere una serata difficile per gli ospiti. Per fortuna però i forlivesi non la pensano esattamente così ed il secondo tempo scendono in campo con il giusto piglio per poter fare bene e nonostante a 12’21 dal fischio finale Daniele Carron sfoderi la doppietta personale e porti Legnaro sul 3-0, i nostri non mollano, continuano a crederci e a sette minuti esatti dal termine, sfruttando un powerplay, Sorrenti su assist di Cimatti insacca e riapre le speranze. Passano pochi secondi, ed è Bernardoni a riaprire ufficialmente il match quando in azione solitaria si avvia verso la porta dei veneti e deposita in rete. Forlì a questo punto ci crede e le prova tutte inserendo un giocatore aggiuntivo al posto del portiere, ma a 25 secondi dalla fine Carron Davide in empty net spegne ogni velleità e mette fine al match. Risultato che lascia un po’ d’amaro in bocca per come si era messo il secondo tempo, ma che fa ben sperare per il futuro. Forlì scende al terzo posto, proprio dietro Legnaro ma a sole 3 lunghezze dalla testa della classifica. Prossimo incontro al Pattinodromo di via Ribolle sabato 18 febbraio alle 19.30 contro Piacenza