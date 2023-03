Hockey serie B, trasferta positiva per la Libertas Forlì

Risultato pieno ed altri tre punti preziosi quelli che porta a casa la Libertas Hockey. Parte un po’ in ritardo il match a causa di problemi all’impianto elettrico, ma appena si inizia a giocare Forlì ingrana la quarta ed impone già dall’inizio il ritmo partita e neanche a dirlo dopo soli due minuti, la collaudata coppia Bernardoni - Sorrenti fa capire che è serata con il varesino che insacca sottoporta. Passano soltanto pochi minuti e ci pensa Bernardoni, in serata particolarmente positiva, a mettere scompiglio nella difesa romana, e con una sequenza di quattro reti (due in azione solitaria e due su assist di Pazzaglia e Sorrenti) mette una pesante ipoteca sul risultato, anche perché Guerre a 16” dal termine della ripresa infila nuovamente la rete dei romani e manda tutti in spogliatoio sul 6-0.

Una botta per i ragazzi dei Castelli, che infatti scendono in campo per il secondo tempo con tutt’altro piglio, anche se, a pochi minuti dall’ inizio della ripresa, sono nuovamente i romagnoli ad andare in gol con Guerzoni. Come detto però i padroni di casa cambiano musica e ritmo e a 14 minuti dal termine è Pontecorvi ad insaccare mentre Forlì risponde quasi immediatamente ancora con la premiata ditta Bernardoni - Sorrenti che ripete la sequenza del primo gol. Ma attenzione, perché i ragazzi del coach Frizzera, forse con la testa già agli spogliatoi, sembrano perdere un po’ lucidità e fluidità di manovra. I Castelli non si fanno pregare ed approfittano cinicamente dello sbandamento degli ospiti per andare in rete tre volte nel giro di sei minuti nuovamente con Pontecorvi e poi con Tamburri e Calabrese.

Il tempo rimasto è poco e il match sembra ormai chiuso, Forlì da spazio anche al secondo portiere Tassinari, ma c’è ancora tempo per qualche emozione e a 2’57 dal fischio finale il giovanissimo Carli fissa il finale sul 9-4. Buona prova per l’Hockey Forlì, anche se ci saranno da rivedere e da gestire alcuni cali di concentrazione che vanno sicuramente evitati; tre punti comunque importanti in vista del prossimo incontro a Viareggio che richiederà la massima attenzione.