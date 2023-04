Hockey serie B, vittoria a Piacenza: il Forlì blinda il quarto posto in classifica

L’ Hockey Forlì torna a vincere dopo la brutta sconfitta rimediata in casa contro il Legnaro e dopo la sosta pasquale. A farne le spese è un buon Piacenza che nonostante il punteggio, se la gioca per tutta la durata del match. Nonostante le dimensioni e il fondo della pista non siano ottimali per i romagnoli, l’inizio dell’incontro vede i War Pigs protagonisti; dopo pochi minuti dal fischio iniziale, Bernardoni si invola sulla fascia, tira e su respinta del goalie insacca. Ma Piacenza non ci sta, e dopo un minuto esatto pareggia con Rossetti servito da Astuti.

Continua però la buona serata di Forlì, che non si fa impressionare troppo e mantiene le redini della partita, tant’è vero che solo dopo pochi secondi Pazzaglia serve Astolfi per il 2-1. Ma è a 10’23 dalla pausa che, in inferiorità numerica, Funari incredibilmente si lancia verso porta e segna in Penalty killing; prima della chiusura del primo tempo, c’è ancora spazio per qualche emozione, grazie ad un tiro potente di Mucchetti che, sfuggito al portiere, permette al veloce Bernardoni di infilare la doppietta personale.

Si va in spogliatoio sul 4-1 e la ripresa inizia con una fase di stallo da entrambe le parti; Forlì viaggia sul velluto grazie al vantaggio acquisito e segna ancora con Sorrenti a metà secondo tempo. Piacenza dà qualche segno di vita ed accorcia con Sironi su assist di Vezzoli, ma passano pochi minuti e prima Forlì va a segno con il giovane Carli che vede un buco alla destra di Barone, poi nuovamente Rossetti segna la terza rete Piacentina. A 2’11 dal termine c’è ancora spazio per il goal di Stricker che fissa il risultato sul 3-7 . Prossimo impegno in casa contro i Castelli Romani per l’ultima giornata di stagione regolare, dopodichè inizieranno i playoff promozione per salire in serie A