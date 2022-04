Hockey serie b: War Pigs implacabili, vincono gara2 e gara3 e passano al secondo turno di playoff

Non era certo la miglior Forlì quella vista a Modena, e negli incontri di sabato 26 e domenica 27 c’era una certa voglia di dimostrarlo, considerando anche che era vietato perdere, pena l’eliminazione dalla corsa playoff. In una folta cornice di pubblico decisamente inusuale, un po’ per la posta in palio, un po’ per la presenza di diversi sostenitori del Modena, i War Pigs giocano due partite memorabili, con freddezza, raziocinio e soprattutto una ottima prova di squadra. Gara 2 Forlì non riesce ad essere al completo, manca Yahyaoui, ma rientra Mazzoni dopo lo stop precauzionale per problemi al ginocchio, e proprio lui segna il primo goal a 3 minuti dall’inizio. Il match è vibrante e veloce, l’atmosfera dei playoff è palpabile e i contatti frequenti; proprio su due power play maturati su falli fischiati a Modena, Forlì non perde l’occasione e manda in goal 2 volte Stricker. Modena chiama time-out e si riorganizza, Forlì lascia all’avversario più possesso disco, ma appena può colpisce ancora con Carboncini. Primo tempo, 4-0 Forlì.

Il secondo tempo riparte sulla falsariga del primo, Modena più veloce nel pattinaggio ma anche più imprecisa, con la difesa romagnola che sporca tiri o linee di passaggio, ma che alla fine deve concedere ai canarini il primo goal di giornata. Passano 90 secondi e Forlì però riallunga con Carboncini (5-1), fino al 5-2 modenese siglato a 7:29 dalla fine del match. Modena si fa più aggressiva, sono le ultime possibilità per ribaltare il punteggio, ma Forlì mantiene l’inerzia del match e manda a segno prima Stricker e poi Carboncini con assist di Funari in una azione di contropiede da manuale. Fine partita sul 7-2 Forlì e tutto rinviato alla “bella” del giorno seguente. Gara 3 Chi temeva il calo di concentrazione dopo la netta vittoria del giorno prima può stare tranquillo: Forlì segna per prima con Cimatti e replica con Stricker, che si ripete su un successivo power play. Modena è sempre più alle corde, cerca di alzare ancora di più il ritmo ma i suoi attacchi sono sterili, grazie a Forlì che serra i ranghi e al portiere Morri che non fa passare nulla. Così succede che da metà secondo tempo si assiste al dilagare dei War Pigs, che segnano a ripetizione con Carboncini (mattatore dell’incontro con 4 goal e 2 assist), Funari e Mazzoni. Modena si consola col goal della bandiera di Cipriano, che fissa il risultato sul 9-1.

Da segnalare la presenza numerosa, variopinta e decisamente rumorosa di pubblico forlivese che ha fatto da splendida cornice a questa ottima prestazione dei War Pigs; prossimo incontro il 30 aprile per il secondo turno di playoff con l’unico match casalingo contro Torre Pellice, che parte con i favori del pronostico. Ma con quello che si è visto il week-end scorso, tutto può succedere.