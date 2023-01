Hockey, una domenica di sport al pattinodromo di via Ribolle: piccolissimi in pista

Altra domenica di sport al pattinodromo di via Ribolle, dove nel pomeriggio si sono sfidate due squadre composte da giovanissimi atleti della Libertas Hockey Forlì e Ice inline Imola. I ragazzi sono stati “mischiati” in due squadre di 8 elementi ciascuna, visto che l’obiettivo non era il risultato, ma dar loro l’opportunità di divertirsi e mettere in pratica quanto imparato finora dagli allenatori.

La giornata è stata il coronamento di un percorso dedicato dalla Libertas Hockey a dare sempre maggior attenzione al settore giovanile, in particolare alle categorie mini hockey, under 10 e under 12: basta pensare che non più di cinque anni fa i tesserati delle giovanili erano non più di 15 e coprivano a malapena due categorie, mentre Forlì è rappresentata in tutti i campionati giovanili, dal settore minihockey alla under 18 (anche se in qualche caso in partnership con altre società del territorio), e che l'estate scorsa ben 3 atleti sono stati convocati nelle rispettive rappresentative nazionali giovanili.

Nella stessa giornata si sono giocate anche due partite della squadra amatoriale, composta da ex-giocatori senior e giovani della under 18 coadiuvati in campo dai loro allenatori, per consentire ai ragazzi più grandi, che non rientrano per ora nelle rotazioni della serie B, di maturare esperienza in campo e soprattutto mantenere i rapporti di amicizia che si sono creati in questi anni anche quando dovesse terminare la loro esperienza nel settore giovanile. Anche in questo caso, al di là dei positivi risultati sul campo, il clima che si è respirato al pattinodromo di via Ribolle ha contato più delle vittorie.