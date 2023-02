Hockey Under 18, Forlì sbanca Civitavecchia e consolida il secondo posto nel girone

Incontri vietati ai deboli di cuore quest’anno quelli tra Forlì e Civitavecchia. Dopo che in serie B i laziali si erano portati a casa i 3 punti con un incontro combattuto fino alla fine, i giovani under 18 rendono il favore vincendo al PalaMercuri dopo un incontro decisamente spettacolare. Forlì parte fortissimo, non passa neanche un minuto e Carli segna il primo goal su assist di Troiano; la reazione di Civitavecchia c’è, ma la mira dei “cecchini” stavolta non è delle migliori; le occasioni più pericolose vengono da due power play giocati per due falli di Cimatti e Mucchetti, ma è proprio durante la seconda inferiorità numerica che Carli parte in contropiede, si presenta da solo davanti a Mollica e infila il secondo goal.

Gli Snipers accusano il colpo, non approfittano di un ulteriore fallo di Forlì, e addirittura nel finale di primo tempo subiscono altri due goal da Cimatti e Folli F. con ottimo assist di Fineo. Nel secondo tempo Civitavecchia parte con il piglio di chi non ha più nulla da perdere e si capisce da subito che sarà un’altra partita: a metà secondo tempo il risultato è 4-2, e poco dopo in una azione piuttosto discussa in cui gli arbitri diventano purtroppo protagonisti, Carli viene estromesso di fatto dal match per il terzo fallo commesso (con due falli assegnati nella stessa azione).

Civitavecchia segna il 4-3 subito dopo, mancano sei minuti alla fine, praticamente una eternità, ma la diga difensiva dei romagnoli regge fino alla fine, nonostante l’uscita del portiere laziale per lasciare spazio al quinto giocatore di movimento. Al suono della sirena tutti i forlivesi in campo ad abbracciare il portiere Bellantonio, vero protagonista del finale di partita.