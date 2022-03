Hockey under 18, il Pala Ribolle resta inviolato: battuta anche Civitavecchia

Altra giornata di grande hockey al pattinodromo di via Ribolle. Ospiti gli Snipers Civitavecchia, che contro i forlivesi si giocavano il terzo posto del girone. Le due squadre si sono affrontate a viso aperto; Forlì voleva dimostrare che la vittoria di misura arrivata solo all’overtime con Viareggio (che ha raccolto in Romagna l’unico punto della sua classifica) è stata un “incidente di percorso”, Civitavecchia intendeva invece ribadire la vittoria dell’andata. Ha vinto Forlì 3-1; adesso si procederà con la fase a orologio contro le formazioni del girone B (nordest), e il prossimo incontro in programma sarà il 20 marzo a Forlì contro Ferrara.

La partita

L’incontro si sblocca con un goal di Folli F. grazie ad un assist di Cimatti davanti alla porta avversaria; gli Snipers non mollano, cercando i loro giocatori più esperti, ma è ancora Forlì a sfruttare un power play e mandare in goal Guerre su assist di Carli M. Civitavecchia accorcia le distanze sul finire del primo tempo grazie ad un altro power play in proprio favore (Forlì conterà ben 5 penalità contro a fine partita) e si va al riposo sul 2-1. Il secondo tempo si apre ancora con la Libertas in inferiorità, ma il portiere Bellantonio decide che oggi non si passa (1 solo goal subito su 32 tiri) e fa la differenza quando la difesa romagnola fatica ad arginare l’attacco Snipers. A 6 minuti dalla fine dell’incontro Lamoratta in un’azione solitaria di contropiede segna il terzo goal per i War Pigs; Civitavecchia è alle corde ma non molla, la partita è ancora accesa ma neanche il tentativo di far uscire il portiere e giocare con 5 giocatori di movimento serve a limare il divario.