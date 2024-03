Hockey, weekend romano da 6 punti per Forlì: secondo posto matematico

Nella inusuale doppia trasferta a Roma, realizzata per ottimizzare costi e tempi di trasferta, i WarPigs portano a casa il massimo dei punti possibili e conquistano il secondo posto con 3 giornate di anticipo. Si comincia sabato sera, con la partita contro i Mammuth Roma, ormai da tempo relegati al fondo della classifica senza ancora vittorie in questa stagione, recentemente multati per il comportamento dei propri tifosi. In segno di protesta, nel primo tempo i capitolini decidono per il “non gioco”, per cui si assiste ad una farsa con azioni nemmeno da pista al parco giochi, per quanto gli atleti in campo non si ostacolano.

Tuttavia Forlì deve fare il proprio gioco, e assolutamente senza esagerare chiude il primo tempo sul 9-0. Nel secondo i romani decidono invece di giocarsela, ma ormai la partita è decisa, e Forlì arrotonda per il 12-0 finale. Decisamente più complesso il match di Civitavecchia della domenica, i padroni di casa credono ancora ad un potenziale ma improbabile aggancio al terzo posto, e iniziano nel migliore dei modi andando subito a segno. Forlì non si disunisce, continua a macinare gioco e su una bella azione a seguito di un disco rubato arriva il pareggio di Cimatti su assist di Mucchetti. Sul finire della prima frazione Ballarin porta in vantaggio i romagnoli su assist di Bernardoni, e si va al riposo sul 2-1 per i WarPigs.

La ripresa parte con i laziali che aumentano la pressione, tanto che Forlì rischia anche su un power play a proprio favore, ma proprio quando il vantaggio sta per terminare, ci pensa ancora Ballarin ad allungare sul 3-1, goal contestato da Civitavecchia, anche se non si capisce bene per quale motivo. L’occasione per rientrare in partita arriva per i padroni di casa quando usufruiscono di un doppio power play (4 contro 2); oggettivamente il secondo fallo sul vantaggio sembra piuttosto regalato dalla coppia arbitrale, che però “compensa” annullando un goal realizzato da Civitavecchia proprio durante il doppio vantaggio per spostamento della porta, apparso francamente irrilevante. Tra le proteste dell’una o dell’altra parte si arriva a due minuti dalla fine, quando una svista difensiva di Forlì consente agli Snipers di segnare il 2-3 e rimettersi in partita; manca però pochissimo tempo, Civitavecchia toglie il portiere per aumentare la pressione ma la diga difensiva romagnola non molla. Forlì vince 3-2 e conquista matematicamente il secondo posto, avendo 10 punti di vantaggio su Viareggio; i toscani hanno infatti solo 3 partite a disposizione, una delle quali proprio contro Forlì.