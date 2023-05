I velisti d'eccezione Matteo Plazzi e Massimo Massarini ospiti del Panathlon Club Forlì

Matteo Plazzi e Massimo Massarini, velisti di eccezione ospiti del Panathlon Club Forlì lunedì sera, hanno coinvolto i soci del sodalizio in una discussione assai interessante, che non ha toccato soltanto l'aspetto tecnico e tecnologico, ma anche quello filosofico. D'altra parte, dopo le presentazioni di rito di Marilena Rosetti, presidente del Club, e di Mario Fedriga, che ha condotto la serata con abilità e competenza, è stato lo stesso Plazzi (vincitore nel 2010 della America's Cup con Oracle, sette volte campione mondiale, protagonista con Azzurra, Il Moro di Venezia e Luna Rossa, e oggi direttore tecnico della Prada Cup) ad esordire dicendo che "la vela è cambiata negli ultimi dieci anni e di fatto è nato un nuovo sport. Ora le barche non sono più in acqua ma restano sospese in aria grazie ai foil".

Cosa è mutato a bordo? "Il navigatore - ha detto Plazzi - non esiste più. Prima ci si consultava sulla scelta della rotta da seguire, oggi chi timona deve decidere cosa fare in pochissimo tempo, la regata viene disputata in un campo molto stretto, bisogna stare davanti all'avversario e basta. Non è più uno sport per velisti, volare fuori dall'acqua non è come prendere le onde".

"Tutti gli uomini più ricchi della terra - ha continuato Plazzi - sono stati ammaliati dal fascino della vela e hanno investito su di essa. La Coppa America è il trofeo legato allo sport più antico del mondo e non ha un vero e proprio regolamento. Sono i detentori del titolo a dettare le proprie condizioni a cui gli sfidanti devono sottostare. Dal 2013 c'è stata la possibilità di fare gareggiare i catamarani con i foil, e ciò ha consentito di raggiungere i 40 nodi di velocità rispetto ai 4 precedenti. Ecco perché è diventato un altro sport".

Al riguardo è intervenuto anche il dottor Massarini, vero e proprio scienziato dello sport, nonché punto di riferimento scientifico di Technogym: "Oggi la questione fisica è diventata ancora più importante di quanto avveniva in passato, poiché l'intero equipaggio (formato da 8 uomini, quattro dei quali pedalano per immagazzinare energia e gli altri quattro guidano) deve essere preparato per affrontare una gara della durata di circa 30 minuti. Trent'anni fa quasi non esistevano le attrezzature per simulare durante l'allenamento lo sforzo della gara, il mio compito è stato quello di ideare tali strumenti, e ho pensato di sostituire la forza delle braccia con quella delle gambe".

Plazzi ha voluto esaltare i meriti specifici di Massarini affermando che "le attrezzature ideate da Massimo sono poi state copiate da tutti". Quindi, lo stesso Plazzi ha ripercorso le tappe della sua carriera: "Sono stato nel team di Azzurra, poi con Il Moro di Venezia e infine con Luna Rossa. Con Il Moro vincemmo la regata degli sfidanti ma perdemmo lo scontro con gli statunitensi per l'assegnazione della Coppa America. Stesso esito con Luna Rossa, nel 2021, sconfitta dai neozelandesi. Sono sceso dalla barca da dieci anni, poi ho lavorato con i progettisti e da tre anni mi occupo della gestione del Team Prada". La prossima Coppa America è in programma nell'autunno del 2024 a Barcellona. "Saranno in gara 6 equipaggi, tra circa 11 o 12 mesi si dovrebbero vedere i primi allenamenti delle barche scelte per la competizione".

Non è mancata la domanda su quale sia stata l'esperienza più bella, a cui Plazzi ha risposto così: "Non è stata una vittoria ma un quarto posto, quello ottenuto nella regata a tappe del giro del mondo. Ho partecipato con un team straniero e dal punto di vista umano è stata, emotivamente, un'esperienza indimenticabile. Ne siamo usciti con legami di amicizia indissolubili". Il pubblico presente, molto attento, è intervenuto con domande e considerazioni anche critiche, tutte declinate nel segno della nostalgia per la vela tradizionale e per le regate di gruppo oggi sostituite dai match race. Massarini ha replicato: "Se tornassi a salire su una barca lo farei su una di quelle odierne, per provare l'ebbrezza della velocità, non potrei più accontentarmi dei 4 nodi di un tempo. Dal veleggiare si è passati al volare". Ogni ambito tecnologico e sportivo è caratterizzato dall'innovazione che non si arresta mai. È capitato in tutti gli sport, e anche la vela non si è sottratta all'evoluzione, con buona pace dei nostalgici . "ll futuro, se non già il presente - conclude Plazzi - è dei motoscafi sui foil".