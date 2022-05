Il Comitato Asi Forlì-Cesena protagonista in Piazza Saffi del weekend de "Lo sport fa centro"

L’edizione 2022 della manifestazione “Lo sport fa centro”, svoltasi nel weekend in Piazza Saffi, per iniziativa dell’amministrazione comunale della città, ha rappresentato un’interessante vetrina dell’offerta sportiva che le varie organizzazioni e associazioni locali mettono a disposizione dei cittadini di tutte le età.

In questo contesto è stata decisamente significativa la presenza del Comitato Asi Forlì-Cesena, che non si è limitato ad una presentazione istituzionale delle proprie attività, ma che ha organizzato alcune performance molto gradite ai presenti nel corso della due giorni forlivese.

"Già nel 2021 - spiega Elisa Petroni, presidente Asi Forlì-Cesena - partecipammo alla manifestazione, ma quest’anno abbiamo voluto offrire ai forlivesi qualcosa di più. Infatti, a fianco del nostro stand abbiamo allestito un secondo grande spazio dedicato al calciobalilla, una disciplina tradizionale che affonda le proprie radici nei circoli e nelle parrocchie, e che, negli ultimi anni, presenta un crescendo di interesse fra giovani e meno giovani, appassionando non solo gli uomini, ma anche le donne. Dalla nostra abbiamo l’entusiasmo del nostro referente provinciale di questo sport, Carlo Castrignanò, che, grazie alle proprie capacità organizzative e ad una spiccata competenza tecnica, ha dato un impulso notevole sul territorio forlivese, con l’organizzazione di diversi tornei e del primo campionato interprovinciale ASI, conclusosi lo scorso 4 marzo".

Nel corso della manifestazione “Lo sport fa centro”, quindi, il comitato Asi Forlì-Cesena ha organizzato due tornei di calciobalilla: il primo nella giornata di sabato 21 maggio, a cui hanno preso parte 10 coppie, che è stato vinto da Gabriele Anzolone - Anna Leone, davanti a Kevin Fontana - Eugenio Natalino (2° classificati) e Sofia Ruffilli - Alessandro Pennacchia (3° classificati). Il secondo torneo svoltosi domenica 22 maggio, con ben 18 coppie, è stato vinto da Samuele Neri - Sergio Ciampone che hanno prevalso su Emiliano Rullati - Eugenio Rullati (2° classificati) e Lisa Berardi - Saul Fiorello (3° classificati). Oltre a ciò è particolarmente interessante il fatto che molte persone hanno esplicitamente chiesto ai referenti ASI di essere informati per partecipare alle iniziative e ai tornei che il comitato provinciale Asi organizza con cadenza quindicinale, durante l’anno.

“Nel corso della manifestazione forlivese - conclude Petroni - abbiamo pensato anche ai bambini: per loro abbiamo allestito nel corso delle due giornate un piccolo laboratorio artigianale curato da Maria Silvia Sebastiani, dove tanti piccoli si sono potuti cimentare, sotto gli occhi attenti dei genitori, in curiosi manufatti realizzati con materiali di recupero, quali stoffe, plastiche, bottoni e tanto altro: oltre a ciò abbiamo allestito un tatami per lezioni prova di Wing Tsun con il tecnico Ruben Bruno della Leon Gymnastics Martial Arts. Desidero, infine esprimere un ringraziamento speciale a Raffaele Acri e Carla Giari dello staff Asi Forlì-Cesena, che, grazie alla loro costante presenza nei nostri stand, hanno permesso di fornire a tutti i forlivesi di passaggio informazioni utili sulle nostre numerose attività".