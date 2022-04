Il Ferrari Club di Forlì a Imola per il Fanatec GT World Challenge Europe

L'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola ha ospitato nel weekend il primo appuntamento del Fanatec GT World Challenge Europe. Un weekend che non solo ha sancito l’inizio ufficiale dell’attività racing dell'impianto del Santerno, ma che ha visto anche il ritorno del pubblico, sia sulle tribune che nel paddock, grazie anche all’esordio di Valentino Rossi in un campionato a quattro ruote, per un totale di 20mila presenze, comprensive degli addetti ai lavori. La presenza del nove volte campione del mondo nel Motomondiale ha calamitato le presenze non solo del pubblico, ma anche dei più importanti media a livello nazionale, che hanno dato all’evento e di conseguenza anche a Imola, una copertura davvero significativa. Tanti i forlivesi che hanno trascorso il weekend all'autodromo di Imola. Anche una delegazione del Ferrari Club di Forlì, col presidente Piero Gardini, a portare il saluto al team cesenate Iron Linx, impegnato nel campionato con le Ferrari 488.

GT World

Spettacolo nella gara endurance del GT World, caratterizzata da tre lunghe fasi di neutralizzazione. Al termine delle tre ore hanno trionfato Dries Vanthoor-Kelvin van der Linde-Charles Weerts su Audi R8 LMS, confermando il risultato delle qualifiche che li aveva visti far segnare il miglior tempo. Seconda piazza per la Mercedes AMG di Jules Gounon-Raffaele Marciello-Dani Juncadella, scattati dalla terza casella. Strenua difesa nelle battute finali da parte di Luca Stolz, il quale ha mantenuto la terza posizione nonostante gli attacchi di Mattia Drudi con l’Audi R8 LMS. Sul terzo gradino del podio è salito dunque il trio Mercedes formato da Stolz-Engel-Schothorst, in rimonta dalla decima posizione.

La gara di Valentino

Ha concluso al diciassetesimo posto l’Audi numero 46 guidata da Valentino Rossi, Frederic Vervisch e Nico Müller sull’Audi 46, posizione che non rispecchia il potenziale messo in mostra. A condizionare il risultato è stato un “lungo” del pilota di Tavullia al momento del cambio pilota, con Rossi che è stato costretto a rifare un altro giro per rientrare ai box. Un peccato anche perché Valentino aveva messo in mostra un buon passo costante che avrebbe potuto avvicinarli alla top ten.

GT2 European Series

È terminata in anticipo la seconda gara del GT2 European Series con l’incidente di Kevin Weeda su Brabham BT62 a cinque minuti dalla conclusione. Un podio interamente targato Audi ha visto Nicolas Saelens e Stienes Longin precedere Aurelijus Rusteika-Michael Vergers e l’equipaggio Peter Guelinckx-Bert Longin. Quarto assoluto l’italiano Gianluca Giorgi su Porsche GT2 RS, davanti a tutti nella classe AM.

GT4 European Series

Successo agevole nella GT4 European Series per l’equipaggio della Aston Martin Vantage composto da Gus Bowers e Kostantin Lachenauer. Già primi nella gara del sabato, hanno preso il comando subito al via, accumulando un vantaggio che ha permesso loro di tenere sempre a debita distanza i più immediati inseguitori. Per i restanti gradini del podio era pronta una bella battaglia tra Ivan Jacoma-Alex Fontana (Porsche Cayman) e Fabien Michal-Gregory Guilvert (Audi R8 LMS) ma le bandiere gialle a 5’ hanno congelato le posizioni fin sotto la bandiera a scacchi.

Lamborghini Super Trofeo

Ancora vincenti Loris Spinelli e Max Weering nel Lamborghini Super Trofeo. Dopo essersi imposti nella gara del sabato, hanno confermato la loro superiorità avendo ancora la meglio nei confronti dell’equipaggio D’Auria-Tribaudini, nuovamente a podio. Hanno completato il podio Dmitry Gvazava e Milan Petelet, scattati dalla quarta casella. Daniel Pedrosa, in coppia con Antonin Borga, ha chiuso il weekend con un’ottima gara, in rimonta dalla ventunesima all’ottava piazza assoluta, arrivando a sfiorare il podio della classe PRO AM e dimostrando di avere le carte in regola per diventare un protagonista del campionato.