Il Ferrari Club di Forlì tra i bolidi del Cavallino Rampante del team Iron Linx

Una delegazione del Ferrari Club Forlì ha visitato giovedì pomeriggio il team Iron Linx di Cesena, fondato da Andrea Piccini, Deborah Mayer, Claudio Schiavoni e Sergio Pianezzola e impegnato in più campionati con Ferrari 488. Nel 2022 nel FIA Wec schiererà anche l'ex pilota di Formula Uno Giancarlo Fisichella, che dividerà l'abitacolo della Ferrari 488 Gte Evo in Classe Lmgte Am con Matteo Cressoni e Claudio Schiavoni. La squadra, spiega il presidente del Ferrari Club Forlì Piero Gardini, "gareggia anche con equipaggi femminili nei vari campionati che hanno già vinto in tutto il mondo".

Nella classe Lmgte Am ci sarà anche la vettura 'rosa' griffata Iron Dames, che verrà portata in pista dal trio formato da Rahel Frey, Michelle Gatting e Sarah Bovy. A guidare la le 488 GT3 Evo 2020 schierate dalla Iron Lynx in Endurance Cup saranno James Calado, Nicklas Nielsen, Miguel Molina con la numero 51 e Davide Rigon, Antonio Fuoco e Daniel Serra con la numero 71. "Al termine dalla interessantissima visita abbiamo consegnato ai nostri ospiti un piccolo omaggio e fatto gli auguri per una stagione che è già iniziata molto bene", conclude Gardini.