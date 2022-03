Il Ferrari Club Forlì celebra i 75 anni della casa di Maranello: "F1? Sarà un mondiale di sorprese"

C'è entusiamo tra i tifosi ferraristi forlivesi dopo i recenti test di Formula Uno in Bahrain, che hanno visto una Ferrari in decisa crescita dopo le altalenanti ultime due stagioni. Al di là dei riferimenti cronometrici, che hanno visto spesso Charles Leclerc e Carlos Sainz issarsi in cima alla lista dei tempi, la nuova SF75 è nata concettualmente bene. Di questo e tanto altro si è parlato sabato scorso durante la cena di inizio stagione del Ferrari Club Forlì, guidato dal presidente Piero Gardini. Gli appassionati della casa fondata da Enzo Ferrari si sono dati appuntamento a "Casa La Corte", celebrando il 75esimo della prima auto prodotta a Maranello.

Era il 1947 quando il Drake fondò la sua piccola, ma grande, fabbrica a Maranello. Nell’Italia del primo dopoguerra, in cui si stava per aprire il mercato della motorizzazione di massa, scelse di andare controcorrente investendo la sua esperienza nel sogno di costruire vetture da corsa. Senza lesinare capitale umano e finanziario, mise a punto per la 125 S un motore che era un manifesto di innovazione tecnologica e della sua ambizione nelle competizioni, gettando le basi per una storia di vittorie.Da allora è nata una comunità di tifosi, clienti e naturalmente di chi lavora per la Ferrari, uniti dal senso di appartenenza e dalla passione indistinta per età e provenienza geografica.

Sabato il Ferrari Club di Forlì ha alzato i calici, con i soci che hanno brindato, dice il presidente Gardini, "ad un futuro speriamo pieno di soddisfazioni per la rossa di Maranello". Inevitabile un commento sui collaudi pre-stagionali, che hanno vista una rossa in forma: "Durante i test tutte le squadre si sono coperte e comunque vediamo come la Red bull sia forse un po' superiore a Mercedes e Ferrari, che comunque è risultata efficace, bilanciata ed affidabile. A seguire Alpha Tauri di Faenza, McLaren ed Aston Martin, che sembrano vicine tra loro. Qualche problema per Alpine, Alfa-Romeo ed Haas". Quanto alle nuove monoposto, "sembrano più difficili da guidare per cui le sorprese ci saranno di sicuro. Un mondiale da vedere tifando Ferrari o Alpha Tauri. Ricordando che tra poco più di un mese di correra' ad Imola". Per informazioni ed iscrizioni ci si può rivolgere al negozio "Magic Model" di Forlì (telefono 054327891, mail magic.model@tin.it).