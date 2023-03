Il Forlì Nuoto al campionato regionale di categoria: Elia Ragazzini show, conquistati tre titoli Juniores

La primavera 2023 inizia nella maniera più dolce per il Forlì Nuoto. In occasione delle finali regionali di categoria in vasca corta, ultima chance per la qualifica Criteria Nazionali Giovanili di Nuoto, ospitata nelle acque dello stadio del Nuoto di Riccione, il Forlì Nuoto ha ottenuto 9 podi su 24 presenze in finale. Fra questi finalisti il più rappresentativo è sicuramente Elia Ragazzini classe 2005, autore di 6 finali individuali con ben tre titoli regionali Juniores e tre nuovi primati personali: nei 400 Stile Libero con 3’55”30, nuovo personal best (precedente 3’56”37), tra i primi 10 in Italia della sua categoria; negli 800 Stile Libero 8’11”75, nuovo primato personale (precedente 8’18”47), nei 1500 Stile Libero (15’43”07). Completa le prestazioni con due secondi posti nei 200 Stile Libero 1’51”06, nuovo personal best (il precedente era di 1’51”81) e 200 Dorso (2’05”95), e un 5° posto nei 400 Misti (4’38”21). Prestazioni che denotano il suo ecclettismo e il suo fiorente talento nel panorama regionale del mezzo fondo. Questo gli permette la qualificazione ai prossimi Criteria in tutte le 6 gare permesse dal programma individuale a ogni atleta, ovvero, 200-400-800-1500 SL e 100-200 Dorso.

Fra gli altri finalisti da citare sicuramente Giorgia Lugnoli classe 1999 che nuota quasi tutte le finali dello stile libero dalla velocità al mezzo fondo con tre podi nei 100-200-400 Stile Libero (50 Stile Libero quinta in 26.97, 100 Stile Libero terza in 58.56, 200 Stile Libero terza in 2.04.85, 400 Stile Libero seconda in 4.32.26, 200 Farfalla settimana in 2.22.73) e rappresenta il punto di riferimento della squadra femminile in quanto a ecclettismo. Completano le finali del settore femminile del Forlì Nuoto, la neo acquisita ranista Sofia Salaroli, faentina classe 2000, nuovamente vicina ai propri personali che non nuotava da tempo (50 Rana settima in 33”80, 100 Rana settimana in 1’12”38, personal best in 1.12.14, 200 Rana quinta in 2’35”38, personal best 2’34”37, e 200 misti settimana in 2.26.84); e Vittoria Marcacci classe 2004 (50 Farfalla quarta in 28”05, 100 Farfalla quarta in 1’03”02 e 50 Stile Libero sesta in 27”01). Nel settore maschile da citare Alessandro Massi che si conferma il mistista “veloce” con il podio dei 100 misti, bronzo con 58”68, nuovo personal best (il precedente era di 58”80) poi presente anche nelle finali dei 200 Misti (settimo in 2’09”40), 100 Farfalla (ottavo in 59”03) e 100 Stile Libero (settimo 53.24); chiude Michelangelo Burattini con due settimi posti nei 100 Dorso (59”12) e 50 Stile libero 7° (23”83).

Complessivamente una bella prova che evidenzia la crescita del movimento e conferma la già buona strada intrapresa dal nuovo head coach Massimiliano Resch che sta gestendo egregiamente sia la preparazione in acqua che a secco presso la palestra Aspire Custom Fitness di via Gorizia 141 (Forlì).

In fine una menzione speciale va all’educatore Andrea Marelli, che negli ultimi mesi ha lavorato non stop a stretto contatto con tutto il Gruppo e permesso ai ragazzi di esprimere il loro meglio, aiutandoli ad incanalare tutte le risorse fisiche e mentali, grazie alla sua costante presenza, sia in allenamento che in gara. Questi sono solo i primi risultati del percorso “Oltre i blocchi”: un nuovo approccio metodologico comportamentale che il Forlì Nuoto ha scelto di intraprendere affiancandosi all’Associazione Giovanile Culturale Demodé di Corso Garibaldi 201, Forlì.

Merito che va condiviso anche con la costante attenzione della responsabile e coordinatrice dell’area medico-fisioterapica del Forlì Nuoto FT Elisa Scaioli e della Fisioterapista Isabella Girelli che insieme alla struttura Villa Orchidee si occupano giornalmente della salute e degli aspetti fisici e posturali degli atleti.

Conclude il Direttore Tecnico Alessandro Resch: "questo è solo un altro piccolo tassello che ci dà fiducia nella bontà e esclusività del progetto Tecnico Forlì Nuoto - Swimbox. Un programma che sta puntando all’eccellenza e a fare del lavoro competente e consapevole un fiore all’occhiello per tutto il movimento natatorio forlivese e un punto di riferimento che inizia ad essere riconosciuto anche al di fuori, con le numerose richieste di supporto provenienti da atleti, anche di alto livello, che stanno provenendo da tutta Italia proprio attraverso l’ecosistema Swimbox, partito dalla professionalità del Team e dal crescente evolversi della notorietà dell’omonimo libro dedicato all’atleta Fabio Lombini e alla sua “arte e meccanica dello stile libero".