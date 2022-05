Il Forlì Roller festeggia i 40 anni con la convocazione in nazionale di Alice Balzani

Il Forlì Roller si appresta a festeggiare solennemente i suoi primi 40 anni di attività con una serata in piazza Saffi il prossimo 4 giugno. E a solenizzare ulteriormente l'importante traguardo la notizia della convocazione nella Nazionale Italiana di Alice Balzani - già campionessa europea "Solo Dance - per partecipare alla tappa di Paredes (Portogallo dal 1 al 3 giugno) della World Cup secondo steep che la Federazione Interrnazionale ha proposto in più località mondiali. Altra bella notizia per Forlì Roller è la partecipazione agli Italian Roller Games Gruppi spettacolo (Montichiari, in provincia di Brescia) dal 26 al 29 maggio.