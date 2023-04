Il Forlì Softball consolida il primo posto in classifica con la doppia vittoria sul Collecchio

Terzo sweep stagionale per il Softball Forlì che batte due volte il Collecchio e conferma la leadership del campionato. Le ragazze romagnole si impongo sulle emiliane della Bertazzoni sul comunale di Collecchio, 7-2 il risultato di gara 1 e di 4-2 quello di gara due a favore delle forlivesi.

Con questo doppio successo il Forlì Softball consolida il primo posto in classifica e nonostante le vittorie delle dirette inseguitrici rimane ad una gara avanti alle Campionesse d’Italia del Saronno che dividono la seconda piazza con le BlueGirls di Pianoro, dietro a due gare l’altra coppia Bollate e Caronno.

Gara 1 ha visto la repentina partenza delle forlivesi, Gasparotto aggredisce il secondo lancio di Melegari, la pitcher del Collecchio, e spedisce la palla oltre la recinzione 1-0, sarà poi il doppio di Laghi a spingere a casa i punti di Ricchi e Cacciamani, ambedue in base valida, e portare così il punteggio, a metà della prima ripresa, sul 3-0 forlivese.

La pedana del Forlì con Cacciamani chiude la ripresa con tre veloci eliminazioni, Il successivo attacco romagnole è la fotocopia del primo, la giovane Spiotta batte un doppio, chiuderà la gara con 2 su 3 turni, segue Gasparotto con un singolo, Giacometti altro singolo e punto di Spiotta, lungo singolo di Ricchi e 2 RBI Gasparotto e Giacometti, 6-0 il parziale a metà del secondo inning. La gara appare già indirizzata, il Collecchio segna un punto al terzo inning e Forlì risponde al 4° con un doppio di Giacometti che spinge a casa Gasparotto in base su valida. Nella seconda parte dell’inning complice un errore della difesa romagnola le parmensi segnano il loro secondo punto 7-2 il punteggio alla fine del 4 inning. Alla settima ed ultima ripresa il Collecchio ha l’occasione di muovere ancora il punteggio, in situazione di un eliminato e basi piene la pitcher forlivese Cacciamani riprende le redini della partita e con due consecutivi strike out chiude la gara fissando il punteggio sul 7-2 per le forlivesi.

Cacciamani in pedana chiude la gara con solo 4 valide concesse, due basi ball e ben 12 strike out messi a segno. In attacco con 12 valide colpite le più prolifere sono, Gasparotto con un 3 su 4 di cui un HR, un doppio ed un singolo, sempre con 3 su 4 turni di battuta Ricchi e come detto Spiotta con 2 su 3 di cui un doppio.

Gara 2 : La gara riservata alle lanciatrici straniere vede di fronte le due pitcher Americane dall’Illinois per Forlì Alyssa Graves e dalla California per le emiliane Main Taylor. Le Emiliane passano alla seconda ripresa senza battere valido, l’inning si apre con un colpito spinto poi in seconda da un bunt di sacrificio, in terza su palla persa ed infine a casa su lancio pazzo, non il modo migliore per iniziare la gara. All’inning successivo pareggio forlivese, Onofri Carlotta colpisce il primo lancio e la battuta è un fuori campo 1-1 il parziale alla terza ripresa. Le lanciatrici diventano protagoniste e bloccano gli attacchi. Al 5 inning buona occasione per il Collecchio con un out triplo di Sanelli, sulla battuta successiva Forlì tenta l’eliminazione del corridore in terza ma non riesce e ora si ritrova anche la seconda base è occupata. Su palla persa da catcher sul terzo strike il corridore dalla terza base cerca il punto ma viene eliminato dal catcher, con 2 out e seconda e terza occupata sulla battuta in diamante di Chiesa grande giocata difensiva della giovane Cortesi che assiste in prima per la terza eliminazione, pericolo scampato. Punteggio fermo sul 1-1 a fine 5 inning. Al sesto con il turno alto Forlì spinge Gasparotto apre con un doppio, Giacometti out la porta in terza base, Ricchi batte un pop in diamante ma il grossolano errore del seconda base a cui cade la palla permette il punto del vantaggio di Gasparotto, con due out e corridore in prima Laghi batte un doppio, con i corridori in 2 e 3 terza base, sulla successiva battuta in diamante di Cortesi errore del prima base che perde la palla sull’assistenza dell’interbase e quello che doveva essere il terzo out diventano invece altri 2 punti segnati 4-1 il punteggio a metà della sesta ripresa. Le emiliane provano a rimanere in partita alla fine del sesto segnano un punto e all’ultimo attacco con un out Bernardi batte un doppio ma con due eliminati su una rimbalzante in diamante il Forlì Softball chiude l’incontro sul punteggio finale di 4 -2.

Convincente la gara di Graves in pedana 5 valide concesse, 0 basi ball e 3 strike out, prestazione molto simile alla americana del Collecchio 7 valide concesse, 0 basi ball e 3 strike-out. In attacco con 3 su 4 Gasparotto che chiude la giornata con un 6 su 8 turni seguita da Onofri Carlotta con 2 su 3 ed un HR.

Nel complesso ottima prova delle forlivesi che seppur stiano commettendo troppi errori oggi 4 in due gare 13 finora il totale stanno sopperendo con un attacco finora il migliore del campionato attacco che sta viaggiando ad una media battuta di .345.

I risultati dagli altri campi vedono i pronostici rispettati il Bollate in casa con la Sestese vince due gare con un netto risultato finale 9-4 gara 1 e 7-0 gara 2, Caronno in trasferta a Macerata con un po di affanno chiude lo sweep con due stretti risultati, 2-1 in gara 1 con Macerata che finisce con basi piene al settimo inning. Anche gara due molto stretta con i lanciatori che comandano e solo la one Hit dell’australiana Trzcinski lascia a zero le mazze marchigiane e consegna lo sweep al Saronno. Anche il Caronno centro la doppia vittoria contro l’Old Parma vince gara 1 con un netto 9-4 e chiude al quinto inning gara due con un secco 7 a 0. Domenica le Blue Girls Pianoro in trasferta infliggono la doppia sconfitta alle venete del Castelfranco 8-2 gara 1 e 6-1 in gara 2 e agganciano le Campionesse d’Italia del Saronno al secondo posto della classifica.