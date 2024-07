Il forlivese Manuele Mengozzi trionfa con Mirko Brun all'Italian Baja

La squadra My Racing Autosport dal 4-6 luglio ha partecipato all’Italian Baja 2024, gara giunta alla sua trentunesima edizione che ha accolto il terzo appuntamento del Campionato Italiano Cross Country e Ssv, la manifestazione era valevole anche per il Fia European Baja Cup, al secondo round della serie continentale. Due i passaggi affrontati sul settore selettivo di “Tagliamento” per un totale di 188,26 chilometri competitivi, preceduti dal prologo di 12,43 chilometri dedicato a Giulia Maroni svolto nella giornata di venerdì 5 luglio. Tanti gli iscritti che hanno preso parte alla manifestazione organizzata da Fuoristrada Club 4X4 Pordenone e che si sono resi protagonisti di sfide avvincenti.

Ad aggiudicarsi la vittoria dell’Italian Baja 2024 tra i protagonisti del Cross Country è il forlivese Manuele Mengozzi, al suo secondo successo stagionale dopo quello siglato a marzo qui a Pordenone al volante del Toyota Hilux Overdrive condiviso con il pordenonese Mirko Brun e che vanta una buona esperienza in questi tracciati anche se molto giovane. Ottima la prestazione del romagnolo, il più veloce nel primo passaggio del sabato, che ha concluso con un tempo di 2:53'45.3 conquistando anche nella graduatoria riservata al campionato europeo il primato nella categoria "Ultimate" (vetture T1) e il quinto posto assoluto nella graduatoria generale. Archiviata la gara friulana, il Campionato Italiano Cross Country 2024 guarda al suo prossimo appuntamento al 1° Baja dello Stella, competizione che avrà luogo nuovamente in Friuli-Venezia Giulia tra il 20 e il 21 settembre.

CLASSIFICA FINALE ITALIAN BAJA CCB: 1. Mengozzi-Brun (Toyota Hilux Overdrive) in 2:53'45.3; 2. Schiumarini-Gerini (Centuri Racing CR6) a 40.4; 3. Bordonaro-Lovisa (Suzuki New Gran Vitara) a 16'34.7; 4. Borsoi-Pelloni (Mini John Cooper) a 17'01.3; 5. Brutovsky-Miklos (Ford Evo+) a 21'33.9; 6. Traglio-Castellani (Nissan R50) a 22'47.6; 7. Ananasso-Musi (Sukuzi Gran Vitara) a 34'53.4; 8. Grossi-Manoni (Land Rover Defender) a 38'28.3; 9. Gazzetta-Pizzato (Suzuki New Jimny) a 43'50.4; 10. Andreetto-Proietti (Mitsubishi Pajero) a 49'26.7

CLASSIFICA FINALE ITALIAN BAJA FIA EUROPEAN BAJA CUP: 1. Dias-Re' (Can Am Maverick X3) in 4:08'18.4; 2. Kus-Pasek (Grally Ot3) a 1'12.9; 3. Castillo Ruiz-De Almeida Da Mota (Brp Can Am Maverik X3) a 2'06.0; 4. Rodrigues-Miranda (Can Am Maverick X3) a 13'39.1; 5. Mengozzi-Brun (Toyota Hilux Overdrive) a 14'03.6; 6. Pinto-Oliveira (Brp Can Am Maverik X3) a 14'49.8; 7. Ferreira-Palmeiro (Mini John Cooper Works Rally +) a 19'57.0; 8. Prat Martinez-Del Cid Odriozola (Yamaha Yxz1000R) a 22'26.7; 9. Schiumarini-Gerini (Century Racing Cr6) a 27'02.7; 10. Castagnera-Tassile (Can Am Maverick X3) a 30'35.5