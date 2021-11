Il forlivese Mattia Ceccarelli conquista il Sicily International Triathlon

Mattia Ceccarelli profeta al Sud. Il triatleta forlivese è uscito vincitore in entrambe le ultime due gare di Triathlon Medio (1.9, 90 e 21 chilometri) disputate in Puglia e Sicilia. Il finale di stagione è dei migliori possibili per Ceccarelli, che nelle ultime 4 settimane ha disputato tre gare. Le due precedenti a distanza di una settimana l'una dall'altra, coronata coronata dalla vittoria al Borgo Egnazia Tri (Fasano).

Dopo la Puglia, Il forlivese ha dettato legge anche in Sicilia, dove domenica ha tagliato il traguardo per primo dopo meno di 4 ore di gara. Lo scenario è quello del Sicily International Triathlon a Sciacca, dove il meteo, dopo le minacce dei giorni precedenti, ha concesso agli atleti di concludere questo ottobre agonistico ricco di appuntamenti. Ora l'atleta dell'Overcome Triathlon può godersi questi ottimi risultati e ricaricare le pile in vista di una nuova emozionante stagione.