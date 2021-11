Il gioco oltre ogni barriera, al via il campionato interprovinciale Asi di calcio balilla: "E' lo sport di tutti"

Si accendono i motori per un centinaio di atleti di calcio balilla. Sono i tesserati del terzo ente di promozione sportiva nazionale, Asi-Associazioni Sportive e Sociali Italiane. Il Comitato territoriale Asi della Provincia di Forlì-Cesena in collaborazione con il settore di riferimento e l'associazione sportiva dilettantistica Sport Calcino ha infatti tagliato il nastro dell primo Campionato Interprovinciale Asi-Fc di calcio balilla, con playout e playoff in programma a Forlì a febbraio. Non ultimo, per i campioni, ci sarà la possibilità di accedere alle finali nazionali Asi.

Un campionato che durerà la bellezza di 4 mesi tra Forlì e Ravenna principalmente in bar e circoli sportivi: ogni lunedì e martedì sera i giocatori si sfideranno e cercheranno di regalare, a chi vorrà presenziare, un ritorno all’autenticità e allo sport della tradizione. "Come Comitato abbiamo deciso di investire in questo sport perché crediamo che tutti, praticandolo, tornino a sentirsi “un po' bambini” e soprattutto abbiamo rilevato come la pratica del calcio balilla riesca, più di altre, ad arrivare a tutte quante le fasce d’età contemporaneamente (giovanissimi, adulti ed anziani) portando al confronto anche individui di diversa estrazione culturale e sociale - esordisce il presidente provinciale, Elisa Petroni -. Il calcino è lo sport proprio di tutti, che consente ottime forme d’integrazione anche tra normodotati e non".

"Abbiamo una squadra che è interamente composta da atleti affetti da lieve disabilità - dicono il responsabile provinciale Asi per lo sport del Calcio Balilla, Carlo Castrignanò, e il responsabile provinciale Asi per gli eventi Raffaele Acri -. Siamo certi che questa prima esperienza ci permetterà nel tempo di coltivare aspetti sempre più inclusivi. Non dimentichiamoci mai che la finalità di un Ente di promozione sportiva è proprio quella di garantire a tutti e per tutti la pratica dello sport in maniera sana e nel rispetto dei valori". Per chi volesse maggiori informazioni sulla nostra attività ASI-FC di calcio balilla scrivere a: asiforlicesena.calciobalilla@gmail.com.