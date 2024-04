Il giovane talento Andrea Frassineti nel team di Vincenzo Sospiri: sarà al via del Super Trofeo Lamborghini Europa

Il giovane talento Andrea Frassineti nel team di Vincenzo Sospiri. Il 17enne faentino sarà impegnato nel Super Trofeo Lamborghini Europa, articolato su sei eventi, in coppia con Ignazio Zanon, al volante di una Huracàn del Team Sospiri. La compagine forlivese schiererà altri due equipaggi, la collaudata coppia Michelotto-Stadsbader e Randazzo-Tribaudini. Si partirà da Imola il 21 aprile, in abbinamento con la 6 Ore valida per il Wec, il Campionato del Mondo Endurance, di cui fa parte anche la 24 Ore di Le Mans, anch'essa abbinata al torneo Lamborghini. Alle sei prove va aggiunta la finale unica mondiale in Spagna a Jerez della Frontera. In vista della stagione, Frassineti è sceso in pista l 2 e 3 aprile a Imola per alcune sessioni di test riservate alle Lamborghini.

