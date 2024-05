Il Giro d'Italia celebra Ercole Bandini col traguardo volante di Villanova: "Giusto riconoscimento per un uomo memorabile"

Venerdì il Giro d'Italia celebra il grande campione di ciclismo, Ercole Baldini. Un tributo, quello al Treno di Forlì, reso possibile grazie all’impegno contenuto nell’ordine del giorno presentato dal consigliere regionale della Lega, Massimiliano Pompignoli, e approvato all’unanimità dall’assemblea legislativa nel corso della seduta del 26 luglio 2022. "Un traguardo volante a Villanova, in occasione della tredicesima tappa del Giro da Riccione a Cento, con passaggio nei pressi della casa natale del grande Ercole Baldini, più o meno attorno alle 14", ricorda Pompignoli, candidato alle prossime elezioni amministrative di Forlì e promotore dell’iniziativa “con il sostegno determinante della famiglia Baldini, in particolare del figlio Mino e la collaborazione della Regione Emilia Romagna, nella figura del capogabinetto della giunta, Giammaria Manghi”.

“Sarà un momento importantissimo - afferma Pompignoli - diffuso in mondo visione e un traguardo strategico per la classifica finale. Ai lati della strada, con striscioni e manifesti celebrativi, ci sarà l’intera famiglia Baldini e il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, a testimonianza della grande attenzione che quest’Amministrazione comunale ha sempre riservato alla memoria e alle gesta del più grande talento romagnolo sulle due ruote, uomo generoso e protagonista assoluto di imprese memorabili, al centro di una recente mostra monografica promossa dal Comune nei Musei San Domenico".

Ma non sarà solo il Giro d’Italia a celebrare il Treno di Forlì. “Anche il Tour de France, in occasione della seconda tappa, da Cesenatico a Bologna, con passaggio a Faenza, renderà omaggio all’uomo e al campione che ha reso il ciclismo uno sport leggendario e un’arena di imprese memorabili”, conclude Pompignoli.