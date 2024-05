Il Gruppo Educazione alle Arti Marziali brilla al 31esimo Trofeo Internazionale di Sgonico

L'associazione "Gruppo Educazione alle Arti Marziali" di Forlì ha nuovamente dimostrato la propria eccellenza al 31esimo Trofeo Internazionale di Sgonico (Trieste), un evento che ha visto la partecipazione di talenti di altre nazioni. La competizione, che si è tenuta a Sgonico il 26 maggio, ha messo alla prova i nostri atleti, che hanno risposto con prestazioni di altissimo livello, andando tutti a podio. I risultati nella Specialità "Kata" sono stati straordinari, con sei atleti che hanno raggiunto il gradino più alto del podio. Laila Ammar, Gabriele Ricci, Anna Di Salvo, Teresa Di Salvo, Matteo Bulgac e Sofia Tassi che hanno dimostrato una perfetta esecuzione tecnica e un grande controllo, guadagnandosi il primo posto nelle rispettive categorie.

Non da meno, Maryam Ammar, Shun Lin e Greta Valmori hanno ottenuto il secondo posto, confermando l'ottimo livello di preparazione del team, mentre Marco Cosmi ha chiuso con un onorevole terzo posto in una delle categorie più numerose della competizione. E per finire, nella Specialità "Kumite", Mathias Mordenti e Andrea Speranza hanno raggiunto il terzo posto, mostrando grande determinazione e spirito combattivo contribuendo al successo complessivo della squadra e sottolineando la versatilità e la competenza degli atleti forlivesi nelle diverse discipline delle arti marziali.

"Un trionfo del lavoro di squadra"

Il Maestro Emanuele Tedaldi, cintura nera VII Dan, ha espresso grande orgoglio per i suoi atleti: "Sono molto soddisfatto non solo per il risultato, ma soprattutto per come hanno saputo affrontare la manifestazione: con impegno, determinazione e disciplina" Questa vittoria è il frutto del duro lavoro e della passione degli atleti e degli allenatori, e rappresenta un’importante pietra miliare per l’associazione Gruppo Educazione alle Arti Marziali di Forlì. La straordinaria performance al 31° Trofeo Internazionale di Sgonico è un segno dell’eccellenza continua e della passione del nostro gruppo. Con questa vittoria, gli atleti del Gruppo Educazione alle Arti Marziali di Forlì hanno dimostrato che con impegno e disciplina si possono raggiungere grandi traguardi.

Prossimi eventi

Il 16 giugno, la scuola di Karate organizzerà uno stage con il passaggio di grado di cintura, a conclusione di un anno iniziato con difficoltà a causa dell'alluvione ma che ha portato tante soddisfazioni fino ad oggi. Questo evento sarà un momento importante per tutti gli atleti, che avranno l'opportunità di mostrare i progressi fatti e di ricevere un meritato riconoscimento per il loro impegno. A settembre la Scuola riprenderà i corsi sia di Karate che di Aikido che di Difesa Personale con la possibilità di fare due prove gratuite per tutti, adulti e bambini per così conoscere e avvicinarsi a questa disciplina che più di uno sport è uno stile di vita.