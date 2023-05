Il Judo Sakura Forlì porta a casa due bronzi al Trofeo Italia di Montichiari

Bella prestazione degli atleti del Sakura Forlì. Gli atleti del Judo Sakura Forlì tornano con due belle medaglie di bronzo al Trofeo Italia, manifestazione carattere Nazionale per accedere nelle Ranking list nel settore judo. La manifestazione vedeva impegnati nella giornata di sabato le categorie maschili. Il Team Forlivese si presentava alla manifestazione con 4 atleti: Saad Ouennas, Pietro Barduzzi, Leonardo Canali e Alessandro Casadei. A salire sul podio conquistando una meritata medaglia di bronzo è stato Casadei, che cedeva in semifinale con il forte atleta i Torino solamente per somma di ammonizioni. Niente da fare per gli altri ragazzi che nonostante una bella prestazione si sono trovati a lottare con atleti di alto livello. Nella giornata di domenica sono salite sul tatami le ragazze, con l'atleta Forlivese Francesca Cocchi che ha dominato tutta le avversarie cedendo pure lei in semifinale, salendo così sul podio con una sudata medaglia di bronzo.